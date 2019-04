Fortaleza tem 354 ocorrências de desabamentos, riscos de desabamentos e deslizamentos a mais em 2019

Em fevereiro deste ano, Fortaleza registrou 467 ocorrências de alagamento, incêndio, desabamento, deslizamento, risco de alagamento, risco de desabamento, risco de deslizamento, risco de inundação, inundação e outros. Ao todo, foram 354 casos a mais em comparação ao mesmo período em 2018, conforme dados do relatório mensal da Defesa Civil.

As ocorrências incluem, ainda, casos de trotes, vistorias, monitoramentos, asfalto cedendo, vulnerabilidade social, solicitação de material, bueiros e crateras em via pública. A cidade reúne um total de 89 áreas consideradas de risco.

Durante o mês que marca o início da quadra chuvosa no Ceará, também foram registrados os casos de famílias desalojadas e desabrigadas na Capital, em consequência das precipitações. A Defesa Civil contabilizou 14 famílias em abrigo solidário — situação na qual as famílias ficam hospedadas em residências de amigos ou parentes, recebendo duas cestas básicas por mês —, 47 famílias cadastradas no Aluguel Social e 21 abrigadas no Cuca Jangurussu.

Ainda segundo o órgão, está sendo realizada a entrega de materiais assistenciais como cestas básicas, redes, colchonetes, mantas e roupas. Caso a residência em que a família ou indivíduo se encontre não ofereça condições de moradia, agentes encaminham para o Abrigo Solidário ou Aluguel Social.

Em relação ao auxílio financeiro, a Defesa Civil afirma que o valor ainda não está sendo repassado às famílias desalojadas, uma vez que a fase de cadastramento e avaliação da situação de cada família atingida ainda está ocorrendo.