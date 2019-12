Fortaleza tem 20 praias próprias para o banho neste fim de semana, aponta Semace

Fortaleza tem 20 trechos de praias do seu litoral próprios para o banho neste fim de semana (21 e 22), de acordo com o boletim de balneabilidade da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), divulgado nesta sexta-feira (20). Outras oito praias da capital estão com as águas impróprias e os banhistas deve evitar esses trechos.

Nas praias da região central, dos sete trechos monitorados, dois estão adequados para o banho. As águas dos espigões da rua João Cordeiro e Avenida Rui Barbosa e da Praia dos Botes, devem ser evitadas. Os trechos compreendidos entre a Volta da Jurema e o espigão da rua João Cordeiro, não foram analisados devido as obras da engorda da Avenida Beira Mar.

No litoral leste da capital, todas as praias estão com balneabilidade adequada para os banhistas. Já no litoral oeste da cidade, dos 10 trechos monitorados, três estão impróprios, incluindo a Barra do Ceará.

Para além de Fortaleza, todas as praias do litoral do Ceará, estão adequadas para o banho. Entre elas, os trechos turísticos do litoral oeste: Cumbuco e Jericoacoara. E do litoral leste, as praias de Iguape, Morro Branco, Pontal de Maceió e Canoa Quebrada.

O monitoramento da Semace observa a presença de lixo e esgoto no mar. Durante as análises, nenhuma mancha de óleo foi observada pelos técnicos.

Pontos adequados para o banho em Fortaleza

Leste

Posto 1- Entre o Posto dos Bombeiros 08 até a foz do Rio Cocó.

Posto 2 - Entre os Postos dos Bombeiros 07 e 08

Posto 3 - Entre os Postos dos Bombeiros 06 e 07

Posto 4 - Entre o Posto dos Bombeiros 06 até a Praça 31 de Março

Posto 5 - Entre a Praça 31 de Março até Posto dos Bombeiros 04

Posto 6 - Entre os Postos dos Bombeiros 03 e 04

Posto 7 - Entre os Postos dos Bombeiros 02 e 03

Posto 8 - Entre os Postos dos Bombeiros 01 e 02

Posto 9 - Entre a rua Ismael Pordeus até Posto dos Bombeiros 01

Posto 10 - Entre o Farol até a rua Ismael Pordeus

Posto 11 - Farol

Centro

Posto 20 - Entre o Aquário até o Espigão da rua João Cordeiro

Posto 21 - Entre o INACE (Ind. Naval do Ceará) até o Aquário

Oeste