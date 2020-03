Fortaleza tem 10 praias próprias para banho neste fim de semana, diz Semace

Fortaleza tem 10 trechos aprovados para o banho de um total de 31 monitorados pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace). O boletim foi divulgado nesta sexta-feira (13) e é válido até o domingo (15).

De acordo com a Semace, a Praia do Futuro, na zona leste, apresenta a melhor condição com sete trechos favoráveis. O banhista deve evitar o mergulho no Caça e Pesca e nos três trechos que ficam entre o posto 1 e o farol velho.

A zona central, onde fica Av. Beira Mar, tem dois trechos aprovados pela Semace. Estão liberados para banho os dois trechos compreendidos entre o espigão da avenida Rui Barbosa e a obra do aquário.

A zona oeste, tem apenas um ponto favovável. O trecho fica entre a rua Padre Mororó e a avenida Philomeno Gomes, no Bairro Moura Brasil.

Confira os trechos próprios para banho

Leste

02L - Posto 2 - Entre os Postos dos Bombeiros 07 e 08

03L - Posto 3 - Entre os Postos dos Bombeiros 06 e 07

04L - Posto 4 - Entre o Posto dos Bombeiros 06 até a Praça 31 de Março

05L - Posto 5 - Entre a Praça 31 de Março até Posto dos Bombeiros 04

06L - Posto 6 - Entre os Postos dos Bombeiros 03 e 04

07L - Posto 7 - Entre os Postos dos Bombeiros 02 e 03

08L - Posto 8 - Entre os Postos dos Bombeiros 01 e 02

Centro

19C - Posto 19 - Entre os Espigões da rua João Cordeiro e Av. Rui Barbosa P

20C - Posto 20 - Entre o Aquário até o Espigão da rua João Cordeiro

Oeste