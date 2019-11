Fortaleza registra temperatura máxima acima dos 30°C em outubro

No mês de outubro, Fortaleza registrou temperatura máxima média de 31,9°C. Informação é de levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A indicação corresponde à 5ª maior temperatura máxima média de outubro nos últimos 19 anos. Conforme o Inmet, a maior temperatura registrada no mês em Fortaleza, foi 32,5°C, em 2016.

“Apesar de no 2° semestre as temperaturas serem mais altas em relação ao primeiro, porém, em média, variam pouco no Ceará devido à próximidade com a Linha do Equador, além de fatores como escassez de chuvas e a degradação do meio ambiente”, explica o meteorologista da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), Raul Fritz.