Fortaleza registra 2,4 mil matrículas a menos de Jovens e Adultos nas escolas com EJA

As escolas de Fortaleza que ofertam a modalidade de Educação para Jovens e Adultos (EJA) tiveram 2.467 matrículas a menos nesta modalidade em 2019, se comparado aos registros de 2018. Informações preliminares do Censo Escolar 2019 publicado, nesta quarta-feira (2), no Diário Oficial da União (DOU), indicam a redução, já que, em 2018, a EJA, nas modalidades fundamental e médio, teve 17.229 matrículas em Fortaleza. Em 2019, segundo o Censo, foram registrados 14.762 alunos

A EJA é uma modalidade de ensino prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e destinada a jovens e adultos que não deram continuidade aos estudos e também aqueles que não tiveram o acesso ao Ensino Fundamental e/ou Médio na idade apropriada. Essa modalidade destina-se a pessoas que, a partir dos 15 anos, não tenham concluído ainda o Ensino Fundamental e também para aquelas que, a partir dos 18, não tenham finalizado o Ensino Médio.

Conforme os dados do Censo, em 2019, as unidades estaduais e municipais em Fortaleza tiveram 11.732 do EJA na etapa fundamental. Já o Ensino Médio foram 3.030 matrículas.

O Censo Escolar é coordenado pelo Instituto Nacional de Ensinos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e coleta informações da educação básica. O levantamento é feito em colaboração entre as secretarias estaduais e municipais de educação e tem dados de todas as escolas públicas e privadas do país.

Segundo o Ministério da Educação (MEC), os responsáveis pelas escolas públicas têm até 31 de outubro para conferir, e caso necessário, complementar ou retificar as informações preliminares do Censo Escolar 2019.

A Secretaria da Educação do Estado (Seduc) e a Secretaria Municipal da Educação (SME) foram contactadas pelo Diário do Nordeste para falar sobre a redução das matrículas. Mas até a publicação desta matéria não responderam.