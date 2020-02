Fortaleza recebe prêmio na Suécia por ações de mobilidade urbana

Representantes da Prefeitura de Fortaleza receberam, nesta segunda-feira (17) o Prêmio Internacional Visão Zero para a Liderança Juvenil, pelas ações de mobilidade urbana. A premiação ocorreu em Estocolmo, na Suécia, concedido pela Iniciativa Visão Zero para Juventude, instituição liderada pelo Centro Nacional para Caminhos Seguros para Escola, dos Estados Unidos, com o apoio da Fundação FIA.

Estiveram no evento a secretária de Relações Internacionais e Federativas de Fortaleza, Patrícia Macêdo, e ao secretário-executivo municipal de Conservação e Serviços Públicos, Luiz Alberto Saboia, representando o prefeito Roberto Cláudio. Eles receberam a agremiação em solenidade presidida por Zoleka Mandela, embaixadora Global da Child Health Initiative (Iniciativa Saúde da Criança), neta do ex-presidente Neslon Mandela, da África do Sul.

"Temos a honra de reconhecer os esforços e as realizações de uma cidade que constrói, sob fortes fundações, sua mobilidade urbana, para promover a próxima geração de usuários de vias em Fortaleza, com foco no caminhar, andar de bicicleta e no uso do trânsito seguro", disse, durante o evento, a diretora do Centro Nacional de Caminhos Seguros para Escola, do Centro de Pesquisa para Segurança Viária da Universidade da Carolina do Norte, Nancy Pullen-Seufet.

Iniciativas para mobilidade

Levantamento de Prefeitura de Fortaleza aponta uma redução de 20,7% na mortalidade e lesões infantis em acidentes de trânsito, incluindo com pedestres, entre 2016 e 2018. Um outro projeto para garantir a segurança viárias em regiões próximas a escolas, denominado "Caminhos da Escola", está sendo implantado durante 2020 em 120 instituições de ensino públicas na cidade.

"Pesquisas mostram hoje que os primeiros anos de vida são cruciais para o desenvolvimento do cérebro humano. É por isso que nos preocupamos em investir na melhoria de espaços públicos na nossa cidade, incluindo ruas e praças, por exemplo, para que as crianças possam brincar e interagir com os amigos e a família", coloca o prefeito Roberto Cláudio.