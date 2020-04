Fortaleza, Maracanaú e Caucaia têm as maiores incidências de Covid-19 no Ceará

Fortaleza, Caucaia e Maracanaú são as cidades cearenses com maior incidência de casos de Covid-19 por 100 mil habitantes, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), na noite desta quarta-feira (22). De acordo com os dados, a capital cearense tem 116,9 casos da doença a cada 100 mil habitantes.

Já Caucaia e Maracanaú, na Região Metropolitana, tiveram a incidência de 24,6 e 23 casos a cada 100 mil habitantes, respectivamente.

A região da capital cearense também lidera na incidência de casos confirmados no Estado por coronavírus segundo as regiões de Saúde, com 76,6 casos por 100 mil habitantes, nesse tipo de classificação por área. Também aparecem na lista o Litoral Leste e Jaguaribe, com 9,7 casos, o Sertão Central com 9, o Norte com 5,1 e a Região do Cariri, com 3,1. Em todas as regiões foram levantados índices por 100 mil habitantes.

Conforme a Sesa, a incidência de casos confirmados pelo novo coronavírus no Ceará é maior em mulheres com idade entre 20 e 49 anos, representando 58% dos casos. Para os homens, a faixa etária de incidência é a mesma das mulheres, e eles representam 51,1% dos casos confirmados.

O Ceará chegou a 4.116 pessoas contaminadas e 239 óbitos em decorrência da Covid-19 até as 17h desta quarta-feira (22), segundo a Secretaria da Saúde do Estado.

Boletim semanal da SMS

Setenta e nove bairros de Fortaleza já registraram mortes de residentes pelo novo coronavírus, conforme dados do boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza (SMS), divulgados também na noite desta quarta-feira (22). A capital registrou 194 mortes, segundo a SMS.

O maior número de mortes pela Covid-19 na capital cearense estão concentrados nos bairros Vicente Pizón e Meireles, com nove e oito, respectivamente. A Regional II, onde os dois bairros estão localizados, é a que tem o maior número de vítimas da Covid-19, com 56 óbitos e 968 pessoas contaminadas.

Já o Prefeito José Walter, que possui 21 moradores contaminados oficialmente, deve ser investigado isoladamente, segundo o boletim. "A situação do Bairro Prefeito José Walter deve ser investigada isoladamente, pois tem apresentado um número significativo de óbitos, desproporcional ao relativamente baixo registro de casos", conforme o boletim.

Leitos no PV

O prefeito Roberto Cláudio anunciou na noite desta terça-feira (21) a entrega de mais 51 leitos de enfermaria do Hospital Emergencial Presidente Vargas. Com a inauguração do segundo bloco concluído, o bloco C, agora são 102 leitos disponíveis para receber pacientes com a Covid-19.

No sábado (18), foram finalizados os 51 primeiros leitos do primeiro bloco concluído e, já na madrugada do domingo (19), o hospital recebeu os primeiros pacientes. Dez destes leitos podem ser transformados em UTI. Os outros dois blocos, que juntos terão 102 leitos, têm previsão de entrega para até o domingo (26).