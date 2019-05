Fortaleza ganhará requalificação de três novos corredores turísticos

Dando continuidade às intervenções de melhorias da avenida Beira Mar, a Prefeitura de Fortaleza vai requalificar mais três corredores turísticos de mobilidade. Com início em junho, as obras afetam três vias de importância histórica, cultural e comercial da cidade: avenida Vicente de Castro, no Mucuripe, e ruas Adolfo Caminha e Doutor João Moreira, na área do Centro.

Durante a assinatura da ordem de serviço, na manhã desta sexta-feira (24), em frente ao Mercado dos Peixes, o prefeito Roberto Cládio anunciou a previsão de conclusão para, no máximo, até o final de fevereiro de 2019. O orçamento das obras é de R$ 9,8 milhões.

A secretária municipal de Infraestrutura, Manuela Nogueira, explica que as ações na avenida Vicente de Castro vão desde o cruzamento com a avenida Beira Mar, em frente ao Morro Santa Terezinha, até a entrada do Porto do Mucuripe, no antigo farol. Ela afirma que, em toda essa extensão, serão feitas a troca da pavimentação asfáltica por piso intertravado, drenagem, rampas de acessibilidade, nova iluminação, requalificação de calçadas e a implantação de ciclofaixas junto ao canteiro central. "A gente pretende que todas as pessoas da área do Titanzinho e Serviluz possam ter um melhor deslocamento aqui para a Aldeota e Beira Mar, fazendo essa ligação", declara.

Nas ruas Adolfo Caminha e Dr. João Moreira, Manuela Nogueira destaca que o foco será no pedestre. "A gente quer que aquelas pessoas que já vão trabalhar ou fazer alguma compra tenham calçadas mais acessíveis, onde possam transitar com mais segurança, como também trazer o fortalezense e o turista de volta ao Centro da cidade", ressalta a secretária.

O Centro é um lugar a ser ocupado para além do comércio, porque a gente tem vários pontos históricos naquela região.

Comunidades do Castelo Encantado e Morro Santa Terezinha, no Vicente Pinzon, serão impactadas pelas obras. Rua Dr. João Moreira, no Centro. Na rua Dr. João Moreira, no Centro, as obras irão priorizar o tráfego de pedestres. Rua Adolfo Caminha, no Centro. Na rua Adolfo Caminha, assim como na rua Dr. João Moreira, as intervenções irão priorizar a caminhada de pedestres.

As ruas receberão ciclofaixa de lazer, calçadas com piso tátil, rampas de acessibilidade, paisagismo e nova iluminação. Na ocasião, o prefeito Roberto Cláudio aproveitou para falar sobre as obras de drenagem da Beira Mar, afirmando que toda a rede do local está sendo trocada para dar conta das águas pluviais e de rios que desembocam nas proximidades, como o Riacho Maceió.

Estamos fazendo a obra por frente de serviço e está rigorosamente no prazo que, já com o aterro novo, feirinha nova, quiosque requalificado, é agosto de 2020. Trabalhamos todo dia para manter o prazo dela, porque essa Beira Mar é o grande parque da industria de empregos do turismo.

