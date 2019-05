Fortaleza foi a Capital do País que mais recebeu chuvas no Dia do Trabalhador

Fortaleza foi a Capital do Brasil que mais recebeu chuvas nesta quarta-feira (1º), feriado do Dia do Trabalhador. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) foram registrados 43,1 milímetros. Em seguida aparecem Macapá (Amapá) com 28,4 milímetros e São Luís (Maranhão) com 24 milímetros.

Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), entre as 7h desta terça (30) e as 7h desta quarta-feira (1º), foram registrados precipitações em quatro postos pluviométricos de Fortaleza: Pici (44,6 mm), Castelão (43,1 mm), Fundação Maria Nilva/Água Fria (34 mm) e Fortaleza (15,6 mm).

Abril com chuvas acima da média

A Capital, inclusive, fechou abril com chuvas 43,2% acima da média. O município tem, no último mês, uma normal climatológica de 347,5 mm, mas obteve 508,6 milímetros. Foi o 4º maior acumulado do Ceará.

Previsão para Fortaleza quarta e quinta-feira

A previsão do tempo para Fortaleza do Inmet para quinta-feira (2) e sexta-feira (3) é de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva isolada. A máxima para os dois dias será de 32ºC e a mínima de 23ºC.