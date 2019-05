Fortaleza foi a capital do Nordeste que mais recebeu chuvas nesta segunda-feira (20), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Segundo o órgão, foram registrados 50,9 milímetros. Em seguida, aparecem Salvador (Bahia) com 11,6 milímetros e São Luís (Maranhão) com 8,6 milímetros. No campo nacional, a capital cearense só ficou atrás de Boa Vista (Roraima) que recebeu 67,2 milímetros.



Bueiro na Avenida Beira-Mar

Na Avenida Beira-Mar, no Bairro Meireles, o esgoto estourou e deixou a via suja e com mau cheiro. Dirigir pelo local está complicado. Os pedestres reclamam de lama. Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) foram ao local para orientar pedestres e motoristas.

Queda de árvore

Uma árvore caiu em cima de um carro na Rua Capitão Aragão no Bairro Aerolândia. O motorista do veículo, Henrique Nunes, conta que esperava a passagem de outros veículos para dobrar na rodovia BR-116 quando percebeu a queda da árvore. Ninguém ficou ferido.



“Meus amigos e eu esperávamos no trânsito e estávamos parados esperando entrar na BR-116. Foi quando escutamos um barulho muito forte. Só sentimos o barulho. Graças a Deus só danos materiais e todos estão bem”, explicou.



Previsão do tempo para Fortaleza

A previsão do Inmet para Fortaleza para esta terça-feira, quarta-feira (22) e quinta-feira (23) é de tempo nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva isolada.