Fortaleza está com toda a orla do Mucuripe à Praia de Iracema própria para banho neste fim de semana

Das 31 praias monitoradas pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), 25 estão próprias para banho neste fim de semana, sábado (31) e domingo (1º).

É a primeira vez no ano que todas as praias da zona centro, que compreende a orla do Mucuripe à Praia de Iracema, são avaliadas como próprias pela Semace. Na zona leste, trecho que compreende a Praia do Futuro, das 11 praias analisadas, 10 estão em condições favoráveis.

Já na zona oeste, que vai do Centro à Barra do Ceará, cinco das 10 praias monitoradas estão próprias, informou a Semace.

Na zona leste, apenas o Posto 11, do Farol, está em condições impróprias. Na zona oeste, os pontos não recomendados para banho são:

Posto 25 - Entre a Av. Pasteur até a Rua Jacinto Matos

Posto 26 - No espigão entre a Avenida Dr. Theberge e a Rua Boa Esperança

Posto 27 - Entre a Rua Seis Companheiros até a Rua Francisco Calaça

Posto 28 - Entre a Rua Lagoa do Abaeté até a Rua Seis Companheiros

Posto 31 - Barra do Ceará

No caso do posto 26, embora os valores de coliformes analisados estejam dentro dos padrões de balneabilidade, segundo a Semace, “os pontos de amostragem foram considerados impróprios em função da presença de entradas pontuais de esgoto sanitário sem tratamento a partir de galerias pluviais, bem como a presença de resíduos sólidos e animais em seu entorno”.