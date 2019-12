Fortaleza e Sobral recebem Festival de Flores de Holambra

Entre os dias 04 e 20 de dezembro, a Praça do Ferreira, no Centro de Fortaleza, recebe a 12ª edição do Festival de Flores de Holambra, que circula todos os anos nas principais cidades e capitais brasileiras. Já entre 05 e 15 de dezembro é a vez de Sobral contar com a programação, que acontece na Praça de Cuba.

Ao todo, mais de 150 espécies estarão em exposição, entre elas, orquídeas, cactos, rosas, bonsais, frutíferas, além de ervas medicinais. Das 8h às 18 h, em ambas as cidades, será possível adquirir plantas a partir de R$ 5,00. O cliente receberá, ainda, orientações de como proceder com o cultivo adequado. A entrada é gratuita.

O Festival das Flores é um evento oriundo da cidade de Holambra, estado de São Paulo, onde apesar de ter pouco mais de 15 mil habitantes, se concentra a maior produção de flores ornamentais do país.