Fortaleza e Região Metropolitana tiveram 3.577 incêndios em 3 anos

Um descuido já é o bastante. Uma faísca em contato com o material errado, e, instantes depois, o pânico se instala. De acordo com sua intensidade, incêndios podem representar desde um susto até uma tragédia. De 2016 até 2018, Fortaleza e Região Metropolitana (RMF) tiveram 3.577 casos de incêndios em prédios, casas e estabelecimentos comerciais, segundo dados do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE).

O Corpo de Bombeiros não disponibiliou os dados relacionados a 2019, mas, em menos de uma semana, dois grandes incêndios foram registrados em Fortaleza, um deles atingiu a barraca Atlantidz, na Praia do Futuro, na madrugada de quarta para quinta-feira (27). No último sábado, foi o 4º andar de um prédio na Rua Silva Jatahy, no bairro Meireles.

Na maioria das vezes, as chamas são causadas por problemas em instalações elétricas. “Em prédio, você acaba tendo muito incêndio de natureza elétrica por chuva. Chove e tem uma série de infiltrações, uma relação inadequada entre água e rede elétrica. Acaba acumulando em locais inadequados”, explica o tenente Romário Fernandes, do CBMCE.

A quantidade de ocorrências pouco oscilou nos últimos anos: em 2016, foram 1.248 incêndios. Já em 2017, 1.104 casos foram registrados pelo Corpo de Bombeiros. Mais recentemente, em 2018, totalizaram 1.225 ocorrências.

“A melhor forma de prevenir é por meio da manutenção constante da instalação elétrica. é muito importante manter a rede elétrica em qualquer imóvel, comercial, barraca de praia, com muita vigilância entre as estruturas elétricas”, ressalta o tenente. Segundo ele, contratar um profissional para realizar a manutenção constante e manter a rede elétrica atualizada é a maneira mais eficaz de evitar um acidente do tipo.

Em relação a incêndios somente em prédios, especificamente, de Fortaleza e Região Metropolitana, foram registrados 366 casos desde 2017 até o momento.