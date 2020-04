Fortaleza e Região Metropolitana concentram os maiores volumes de chuva do CE em 24 horas

Municípios da Região Metropolitana de Fortaleza concentraram os maiores volumes de chuvas entre as 7h de quinta-feira (16) e as 7h desta sexta-feira (17), de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia (Funceme). O Ceará registrou chuvas em pelo menos 60 municípios, segundo dados parciais publicados às 10h.

Fortaleza registrou bons volumes de chuva em três postos pluviométricos. Foram nos bairros Castelão com 85,7 milímetros; Messejana, com 79 milímetros; e Água Fria, com 30,2 milímetros. Na Avenida Paulino Rocha , a movimentação era intensa na manhã desta sexta. Em frente ao prédio da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, parte da via ficou alagada no sentido Castelão-BR 116. Com isso, um congestionamento de formou no local.

Houve chuvas também nas cidades de Pindoretama (142 milímetros), Aquiraz (110 milímetros), Guaiúba (30 milímetros) e São Gonçalo do Amarante (26 milímetros). Todos os municípios concentrados na Região Metropolitana. Em Aquiraz, a água da chuva deixou o Centro da cidade inundado, o que dificultou o acesso de veículos e pedestres. A água invadiu algumas residências e comércios da região.

Regiões Norte e Sertão do Crateús também computaram boas chuvas. Uruoca choveu 32 milímetros e em Crateús 24 milímetros.

10 maiores chuvas por posto no dia:

Pindoretama (Posto: Pindoretama) : 142.0 mm Aquiraz (Posto: Berra Bode) : 123.0 mm Aquiraz (Posto: Sitio Sapucaia Fagundes) : 110.0 mm Fortaleza (Posto: Castelao) : 85.7 mm Fortaleza (Posto: Messejana) : 79.0 mm Fortaleza (Posto: Pici) : 54.0 mm Uruoca (Posto: Campanario) : 32.0 mm Fortaleza (Posto: Fund.ma.nilva(agua Fria)) : 30.2 mm Guaiúba (Posto: Guaiuba) : 30.0 mm São Gonçalo Do Amarante (Posto: Siupe) : 26.0 mm

Ondas de Leste

Segundo estudos da Funceme, as chuvas ocorrem por causa de um sistema chamado Distúrbios Ondulatórios de Leste (DOL), ou “Ondas de Leste”. Esse evento atmosférico veio do Rio Grande do Norte e se deslocou para o Ceará o que colcaborou com as precipitações no litoral. “Cabe observar que, devido a este sistema, algumas áreas de instabilidade podem atingir o estado, trazendo chuvas já nesta quarta-feira”, reforça a gerente de Meteorologia da Funceme, Meiry Sakamoto.

Os DOLs ou Ondas de Leste são típicos da Pós-Estação (junho e julho), mas, como são os principais sistemas indutores de chuva nos estados mais a leste do Nordeste a partir de abril, podem colaborar para precipitações no território cearense.

Devido a áreas de instabilidades atmosféricas sobre o oceano Atlântico próximo da costa do Ceará, associado ao Distúrbio Ondulatório de Leste (DOL), há previsão de chuvas isoladas para esta sexta-feira, com nebulosidade variável em todo o período.

Situação dos principais açudes

O Castanhão, principal reservatório a abastecer a Grande Fortaleza, tem apenas 12,86% da capacidade máxima. Já o Orós, segundo maior açude do estado, tem 18,94% do volume máximo. O Banabuiú está com 8,55% de volume. O Ceará conta hoje com 33 açudes sangrando. 43 açudes com volume acima de 90% e 57 açudes com volume inferior a 30%.