Fortaleza é a capital do País que mais recebeu chuvas nesta quarta-feira

Fortaleza foi a capital do Brasil que mais recebeu chuvas nesta quarta-feira (22). As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Segundo o órgão, foram registrados 91,2 milímetros. Em seguida, estão Maceió/AL, com 46,4 milímetros, Aracaju/SE, com 35,4 milímetros.

As avenidas Alberto Craveiro e Raul Barbosa ainda apresentam pontos de alagamentos na manhã desta quinta-feira, em Fortaleza, em consequência da chuva registrada no dia anterior. Com isso, grandes congestionamentos foram registrados nas duas vias.

> Chuva intensa em Fortaleza desde a noite de terça (21) deixa alagamentos e derruba árvore em rodovia

Entre as 7h da terça-feira (21) e a manhã desta quarta-feira (22), segundo balanço da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a Capital registrou precipitações de até 91 milímetros no Posto Pluviométrico da Água Fria.

Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), na Avenida Alberto Craveiro, próximo ao viaduto do Mackro, no Bairro Dias Macedo, ainda havia água acumulada na faixa esquerda do canteiro central. Com isso, os motoristas precisaram diminuir a velocidade, o que gerou um longo engarrafamento.

Transtornos

A forte chuva que caiu em Fortaleza entre a noite de terça-feira (21) e quarta-feira (22) ocasionou diversos pontos de alagamento. A Defesa Civil de Fortaleza recebeu cinco ocorrências durante as precipitações. Dois desabamentos no bairro Itaperi, duas inundações sendo uma no bairro Jardim Fluminense e outra no Parque Dois Irmãos e um alagamento no bairro Presidente Vargas.

Na BR-116, na altura do bairro Aerolandia, a rodovia ficaram com três faixas bloqueadas no sentido praia-sertão após a queda de uma árvore. De acordo com agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), apenas a faixa rápida está bloqueada para fazer a limpeza no local. Na madrugada, dois homens que passavam de motocicleta pelo local ficaram feridos ao colidirem com os galhos caídos na pista. A árvore foi retirada, mas por volta de 10h, a faixa rápida ainda estava bloqueada por causa do trabalho de limpeza do local.

Conforme o condutor, um jovem de 18 anos, chovia forte e ele não conseguiu frear a tempo. O garupeiro foi atendido por uma equipe do Samu. Os dois tiveram apenas ferimentos leves.