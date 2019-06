Fortaleza celebra o orgulho LGBTQI+ na XX Parada pela Diversidade Sexual do Ceará neste domingo

Com estimativa de público de 800 mil a 1 milhão de pessoas, a XX Parada pela Diversidade Sexual do Ceará ocorre neste domingo (30), na Avenida Beira-Mar, em Fortaleza. A partir desta quarta-feira (26), a Capital recebe ações de promoção da diversidade sexual e celebração do orgulho LGBTI+ em preparação para o domingo.

O tema deste ano é “Topo qualquer parada, o medo não nos cabe”, trazendo à tona discussões como “lgbtcídio”, “lesbocídio”, “feminicídio” e o cerceamento das liberdades da cultura LGBTI+.

Ônibus extra

Ao todo, 130 policiais militares, 20 guardas municipais e duas equipes de guarda-vidas vão dar apoio ao evento no domingo (30). A segurança vai contar também com um drone da polícia militar.

A Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) e o Corpo de Bombeiros também participam do esquema de organização. Para quem vai se deslocar pelo transporte público, serão 21 linhas de ônibus extra no domingo, totalizando 139 veículos do transporte público circulando.

'Maior marcha de todos'

Para o titular da SDHDS, secretário Elpídio Nogueira, Fortaleza tem se consolidado no cenário LGBTQI+. Ele acredita que a edição da Parada este ano vai ser uma das maiores já ocorridas na cidade.

"Fortaleza tem se caracterizado por apresentar o evento como um exemplo para o país. Aqui nós não temos nenhuma intercorrência, não tem incidência de violência. Isso vem mostrar que o momento que nós vivemos no mundo atual é um momento de respeito à diversidade. Esse ano será a maior marcha de todos os tempos", comentou.

Dário Bezerra, integrante do Grab, grupo que organiza o evento desde 1999, ressalta o sentimento de celebração da festa para este ano, que também marca a aprovação da criminalização da LGBTfobia no Brasil.

"A Parada segue como um grande enfrentamento da LGBTfobia no país e uma grande manifestação pelos direitos humanos da população LGBTQI+. Com a criminalização, a gente segue com a nossa resistência, para que agora as pessoas possam compreender esse amplo universo das violências e violações de direitos a que as populações LGBTQI+ são expostas", ressaltou.

Confira a programação:

Quarta-feira (26)

18h30: Abertura do seminário Ato da XX Parada e lançamento oficial da XX Parada pela Diversidade Sexual do Ceará

19h: mesa-redonda temática

Local: Auditório da Fetrace

Quinta-feira (27)

Balcão da Cidadania - 8h às 17h

Local: Parque da Liberdade - Centro

Feira Empreendedora LGBT - de 8h às 18h

Local: Parque da Liberdade – Centro e Praça Verde do Dragão do Mar

Sábado (29)

Roda de conversa sobre direitos sexuais e reprodutivos – 14h

Local: Centro Cultural Patativa do Assaré - Conjunto Ceará

Oficina sobre identidade de gênero - 16h

Local: Complexo Cultural Makulelê - Conjunto Ceará

Ato show em alusão ao Dia Municipal da Consciência LGBT (28 de junho) - 17h às 0h

Local: Aterrinho da Praia de Iracema (Praia dos Crush)

Domingo (30)

XX Parada pela Diversidade Sexual do Ceará - 15h às 22h

15h: concentração

17h30: saída da concentração

22h: encerramento