Fortaleza amplia estações do Bicicletar; até junho devem ser 210

Expansão da mobilidade sustentável, assim, é definido o projeto que agrega as bicicletas compartilhadas, o Bicicletar. Na manhã desta terça-feira (3), o prefeito Roberto Cláudio entregou o quarto lote de sete novas estações no Mercado São Sebastião, no Centro. Com a ampliação, a Capital cearense conta com um total de 112 estações. O objetivo é expandir para um total de 210 estações até o final deste semestre. As sete novas estações fazem parte da Fase 1 de expansão, que prevê um total de 35 novas estações na região Oeste da cidade, das quais 25 já foram implantadas desde janeiro.

O projeto do Bicicletar está expandindo o sistema de compartilhamento de bicicletas para novas regiões de Fortaleza, tornando-se o terceiro maior sistema do tipo no Brasil em número de estações, atrás do Rio de Janeiro e São Paulo, e o primeiro em número de estações por habitantes.

"A gente vai aumentar em 150% até junho deste ano a estrutura do Bicicletar em Fortaleza. Em paralelo, novas ciclovias novas ciclofaixas continuam sendo construídas para que tanto o privilégio e oportunidade da bicicleta seja expandido como também de estrutura de cicloviárias seguras permitem o uso adequado dessas bicicletas", declarou o prefeito. A expectativa é beneficiar pessoas de todas as regionais da cidade.

Contudo, a promessa para ampliação do projeto se dá desde o ano passado, quando o edital de licitação foi lançado no dia oito de março, a previsão para a implantação das estações era para dezembro de 2019.

Desenvolvido pela Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP), por meio do Plano de Ações Imediatas de Transporte e Trânsito de Fortaleza (PAITT), o novo modelo de estações do Bicicletar vai ampliar, modernizar o sistema, com câmeras de videomonitoramento, alarme sonoro, botões individuais para solicitar conserto de bicicletas, escolha de bicicleta a partir da modalidade Bilhete Único, monitoramento de bicicletas por GPS e central de atendimento gratuito por telefone. "A opção para indicar que a bicicleta está com problema pode ser feita no aplicativo do bicicletar como em um botão na própria estação. A indicação pode ser feita até dois minutos depois da devolução. Devolve, aperta o botão, e o sistema recebe a informação de que naquela vaga tem uma bicicleta com problema. Aí a logística é acionada", explicou Bianca Macedo, engenheira da SCSP.

"São maiores, bicicletas diferentes, elas têm aro mais baixos, para permitir mais conforto para as usuárias mulheres, que eventualmente usem saia, o pneu conta com uma luz led para o uso dela a noite", ressaltou o prefeito Roberto Cláudio.

Os novos equipamentos deve ser custeados com recursos municipais da arrecadação da Zona Azul e as 80 estações que já existiam até dezembro de 2019 permanecem sendo patrocinadas pela Unimed Fortaleza. Com a implantação de novas em novos bairros da cidade, as estações já existentes também serão gradativamente renovadas e ampliadas. Além disso, o sistema Mini Bicicletar, que oferece estações para bicicletas infantis em praças, deve ser ampliado, saindo das atuais 5 estações para 14 estações.

Novas estações

104 - RioMar Kennedy (Av. Doutor Theberge, na calçada do Riomar Kennedy, oposta ao número 2750)

107 - Empresa Guararapes (Av. Sargento Hermínio na esquina com Av. Coronel Matos Dourado)

108 - Terminal Antônio Bezerra (no estacionamento do Terminal do Antônio Bezerra)

110 - Dom Lino (Rua Dom Lino, esquina com Rua Gustavo Sampaio)

112 - Mercado São Sebastião (Rua Padre Ibiapina com Rua Meton de Alencar)

114 - Praça da Estação (Rua General Sampaio, em frente ao nº 417)

115 - Mercado Central (no canteiro central da Av. Alberto Nepomuceno, em frete ao Mercado Central)

Mapa estações

Mapa da malha cicloviária

Bicicletar em números

O sistema Bicicletar já possibilitou a realização de 2.949.881 viagens. Dos 261.821 usuários cadastrados, 91% utilizam o Bilhete Único; 75% utilizam o sistema para deslocamentos diário entre trabalho, compras e estudos; 38% são estudantes e um a cada três usuários é mulher.

Em média, são 3.100 viagens em dias úteis. Já aos finais de semana e feriados, a maior média verificada foi de 2.100 viagens por dia. Nos últimos anos, a capital cearense ampliou e 319% a rede cicloviária na cidade.

Como usar?

1 – Baixe o aplicativo Bicicletar no smartphone e faça o cadastro ou cadastre-se pelo site: www.bicicletar.com.br;

2 – Após o cadastro, habilite seu passe Bicicletar no site ou no aplicativo:

·Passe com Bilhete Único é gratuito

·Passe diário: R$5,00

·Passe mensal R$20,00

·Passe anual R$80,00

3 – Retire uma bicicleta utilizando o aplicativo, por telefone (08005009901) ou com seu Bilhete Único;

4 – Após utilizar a bicicleta, devolva em uma das posições livres da estação do seu destino;

Gratuitamente, pode ser feitas quantas viagens quiser de até 1 hora (segunda a sábado) e até 90 min (domingos e feriados), desde que sejam realizadas com intervalos de pelo menos 15 min entre si.