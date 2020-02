Fortaleza amanhece sob forte chuva e pouca visibilidade nas vias; veja pontos de alagamentos

Fortaleza amanheceu sob forte chuva, o que atrapalhou a visibilidade dos motoristas em algumas vias da Capital nesta quinta-feira (6). Avenidas e ruas ficaram alagadas e motoristas tiveram dificuldade de fazer travessias. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a previsão é de que as precipitações atinjam todas as regiões do Estado.

O maior acumulado registrado entre as 7h da quarta-feira (5) e a manhã desta quinta, em Fortaleza, ocorreu no posto pluviométrico do bairro Cstelão, com 58 milímetros.

Foto: Samuel Rodrigues/Reprodução

No bairro Luciano Cavalcante, uma árvore caiu na Rua Livreiro Luiz Maia, bloqueando a via.

Foto: Eduardo Santos/Reprodução

No bairro Cais do Porto, moradores avistaram logo cedo uma mancha escura no mar, imagem semelhante à que foi vista na última sexta-feira (31) no Bairro Mucuripe.

Na Avenida Presidente Castelo Branco, no bairro Pirambu, as precipitações alagaram os dois sentidos da via. Os motoristas tiveram dificuldade para trafegar e alguns desistiram de fazer a travessia, o que acabou causando um engarrafamento.

Veja mais pontos de alagamentos

Rua Tenente Jaime Andrade, no bairro Aerolândia. Avenida Dom Manoel, entre a Avenida Santos Dumont e Rua Costa Barros. Avenida Paulino Rocha no sentido bairro Cidade dos Funcionários. Cruzamento da Rua Nova conquista com Rua Raimundo Pinheiro no bairro Bom Jardim.

Chuvas em todas as regiões

Houve registro de chuvas em pelo menos 109 das 184 cidades do Ceará segundo a Funceme. O maior acumulado de chuva, contudo, foi em Penaforte, na Região Sul do Estado, registrou no período 89,5 milímetros de precipitações, segundo boletim divulgado às 8h40. Os dados serão atualizados no decorrer do dia.

A Funceme afirma que a atual posição da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal sistema meteorológico que contribui para as chuvas no Ceará no período da Quadra Chuvosa, proporciona áreas de instabilidade que colaboram com as chuvas.

A previsão para esta quinta-feira é de céu nublado com eventos de chuva em todas as regiões. Para sexta-feira (7), deve haaver predomínio de nebulosidade variável em todas as regiões com eventos de chuva na faixa litorânea, no Maciço de Baturité e na Ibiapaba. Nas demais áreas, chuvas isoladas. E para sábado (8), a previsão é de predomínio de nebulosidade variável com chuva isolada em todas as regiões.

10 maiores chuvas por posto no dia: