Fortaleza amanhece sob forte chuva com a presença de névoa nesta sexta-feira

Fortaleza amanheceu sob forte chuva com a presença de névoa em alguns bairros nesta sexta-feira (10). O fenomeno é decorrente do período chuvoso combinado com a presença de poucos ventos, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Alguns moradores chegaram a comparar Fortaleza com o clima europeu. "O Meireles está parecendo a Europa. Vou até sair de casaco hoje", disse uma moradora. Na capital o balanço parcial da Funceme registrou chuva de 51 milímetros no posto da Água Fria.

José Leomar/SVM

Previsão para o fim de semana no Ceará

De acordo com a Funceme, neste sábado a previsão é de nebulosidade variável em todas as regiões com possibilidade de chuva na faixa litorânea, no Maciço de Baturité e Ibiapaba.Nas demais áreas, chuva isolada.

No domingo a previsão é de nebulosidade em todas as regiões.

De acordo com o relatório parcial da Funceme no período de 7h desta quinta-feira até às 7h desta sexta-feira (10)as maiores chuvas foram registradas em: Mulungu com 108 milímetros, seguida de Camocim com 100,4 milímetros e Hidrolândia com 100 milímetros.

Joel Alcântara/VC Repórter

Veja as 10 maiores chuvas por posto no dia

Mulungu (Posto: Mulungu) : 108,0 mm

Camocim (Posto: Guriu) : 100,4 mm

Hidrolândia (Posto: Hidrolandia) : 100 mm

Acaraú (Posto: Aranau) : 98,2 mm

Uruoca (Posto: Campanario) : 90 mm

Viçosa Do Ceará (Posto: Manhoso) : 83 mm

Santa Quitéria (Posto: Lisieux) : 79,1 mm

Granja (Posto: Granja) : 73,3 mm

Bela Cruz (Posto: Prata) : 72. mm

Amontada (Posto: Icarai De Amontada) : 71 mm

Ocorrências

De acordo com a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Fortaleza das 18h desta quarta-feira até 17h desta quinta-feira (9) foram registradas 21 ocorrências neste período chuvoso.

Destas, 17 foram de risco de desabamento, 3 de alagamentos e uma de incêndio. As ocorrências de risco de desabamento foram registradas, em sua maioria, na área da Regional VI.