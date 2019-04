Fortaleza amanhece com chuva nesta quarta-feira; choveu em todo o Ceará nas últimas 24 horas 

O começo da manhã desta quarta-feira (3) foi de chuva, tanto em Fortaleza quanto em todo o Ceará, que registrou precipitações em todas as regiões nas últimas 24 horas. A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) aponta precipitações em pelo menos em 105 municípios entre as 7 horas da manhã desta terça-feira (2) e a mesma hora desta quarta-feira (3). Os dados foram atualizados às 11h51min.

Em Fortaleza, logo as vias ficaram congestionadas. No cruzamento da Avenida Virgílio Távora com Avenida Padre Antônio Tomás, o semáforo apagado com uma queda de energia causou um nó no trânsito. Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), quatro cruzamentos estavam com sinais apagados. Três deles já foram consertados, segundo o órgão. "Agentes da AMC estão operando no local", informou a Autarquia.

Cruzamento das avenidas Virgílio Távora e Padre Antônio Tomás Rodrigo Santiago

Na Via Expressa, no Bairro Mucuripe, o tráfego também ficou congestionado. Na Avenida Santos Dumont, no Bairro Papicu, trecho da via registrou alagamentos. Já na Rua Osvaldo Cruz, no Bairro Dionísio Torres, próximo à Avenida Santos Dumont, a água formou uma correnteza.

A Avenida Raul Barbosa, às 7h50, apresentava um pequeno congestionamento na subida do viaduto do Makro, sem grande ponto de alagamento, no sentido Castelão-Meireles. Na Avenida Heráclito Graça e no cruzamento da Avenida José Bastos com Augusto dos Anjos também houve congestionamentos.

Previsão para os próximos dias

A previsão do tempo para hoje e os próximos dois dias foi atualizada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) na manhã desta quarta-feira (3).

Conforme análise da imagem de satélite, neste momento, há nuvens sobre o território do Ceará, principalmente sobre o norte do estado. Essa nebulosidade está relacionada à instabilidade causada pela proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que está posicionada próximo ao norte do Nordeste. Já no leste da região, os meteorologistas da Funceme observam a presença de um Cavado de Altos Níveis (CAN). Esses sistemas estão contribuindo para a ocorrência de chuva, como indicado na previsão, para as próximas 72h.

Para hoje, a indicação é de céu nublado com eventos de chuva em todas as macrorregiões do Ceará, isto é, a cobertura de nuvens será constante e as precipitações deverão atingir mais de 50% da área sob previsão. O mesmo cenário é indicado para esta quinta-feira (4).

Já para a próxima sexta (5), a tendência é de nebulosidade variável com chuvas isoladas (cobertura variada de nuvens e precipitações entre 20% e 50% da área) em todas as macrorregiões cearenses.

10 maiores chuvas por posto no dia:

(170 postos com chuva de 192 informados)