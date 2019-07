Fortal terá esquema especial de segurança, mobilidade e fiscalização a partir desta quinta-feira, 25

34 linhas especiais de ônibus, 836 profissionais da segurança, além de 100 agentes de transito e de fiscalização farão parte do esquema de mobilidade e segurança do Fortal 2019, que acontece de 25 a 28 de julho, na Cidade Fortal. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira (24) pela Prefeitura de Fortaleza.

A operação de trânsito vai iniciar a partir do meio-dia desta quinta-feira (25), quando haverá o monitoramento do tráfego e coibição de estacionamento irregular na Avenida Aldy Mentor e nas principais rotas de chegada e saída da Cidade Fortal, espaço onde acontece o evento. Serão 100 agentes e orientadores de tráfego que irão atuar em conjunto para facilitar o deslocamento do público.

Por náo haver previsão de nenhuma interdição viária, os motoristas poderão deixar seus veículos no estacionamento particular no local do evento. Caso haja necessidade, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) poderá desviar o tráfego da Avenida das Castanholeiras para a Avenida Santos Dumont, com o objetivo de desafogar o trânsito.

A AMC orienta para que os foliões utilizem taxi ou transporte público para ao local do evento e alerta para que aqueles que forem dirigindo veículo particular evitem a ingestão de álcool.

Segurança e fiscalização

Para a segurança do evento, 836 profissionais, entre policiais militares e civis, bombeiros e agentes da Perícia Forense (Pefoce). Haverá equipes em carros de polícia, motocicletas e montados atuando de 15 horas até às 6h da manhã.

A fiscalização dos alimentos, bem como a vigilância sanitária, a parte de saúde será realizada por profissionais da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis). Os agentes também vão atuar na fiscalização do do comércio ambulante na área externa.

O Juizado da Infância e Juventude dará apoio nos corredores no que diz respeito à fiscalização das crianças e os adolescentes em estado alcoólico ou perdidas. Serão 200 profissionais trabalhando evento.

Maior oferta de ônibus

Serão disponibilizados 34 ônibus extras. Uma linha especial e uma maior oferta de linhas que serão prolongadas ou estendidas para atender ao público que vai participar do evento.

A linha especial 840 - Papicu/Fortal entra em operação a partir das 14 horas e vai interligar o Terminal Papicu e a Cidade Fortal.

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) ampliará os horários de 11 linhas (confira lista abaixo) e também vai prolongar o itinerário de três linhas em direção à Cidade Fortal, são elas: 831 - Papicu/Hospital Geral/Cidade 2000; 832 - Papicu/Cidade 200 e a 833 - Cidade 2000/ Centro

Lista das linhas que terão prolongamento provisório:

027 -Siqueira/Papicu/Aeroporto

028 -Antônio Bezerra/Papicu

030 -Siqueira/Papicu/13 de Maio

041 - Parangba/Oliveira Paiva/Papicu

042 - Antônio Bezerra/Francisco Sá/Papicu

045 - Conj. Ceará/Papicu/Montese

051 - Grande Circular I

052 - Grande Circular II

076 - Conj. Ceará/Aldeota

092 - Antônio Bezerra/Papicu/Praia de Iracema

804 - Aldeota

LInhas Corujões que atendem no horário de 00h às 4h e se integram ao Terminal Papicu