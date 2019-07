Fortal 2019 deve reunir cerca de 500 mil pessoas

Cerca de 500 mil pessoas vão se reunir no Fortal 2019, segundo Colombo Cialdini, diretor e fundador do festival. "Estamos preparados para receber cerca de 500 mil pessoas no Fortal deste ano. Muita gente de outros estados virão curtir esses dias de folia aqui em Fortaleza", disse Cialdini. O festival acontece entre os dias 25 e 29 deste mês em Fortaleza.

Segundo o diretor, a estrutura do local está quase finalizada. Cialdini ainda informou que o plano de segurança do Fortal foi fechado com uma grande empresa, que trará seguranças que já prestaram serviços em festivais como Rock in Rio e Lollapalooza.

10 mil vagas para veículos estarão disponíveis no estacionamento da Cidade Fortal, que foi estruturada numa área de 25 mil hectares. Quatro ambulatórios foram montados no local para dar assistência aos foliões e garantir a segurança de quem estiver curtindo.

Entre os dias do festival, estará disponível uma linha de ônibus exclusiva para quem decidir ir de coletivo. A linha Cidade Fortal se inicia no dia 25 e vai até a manhã do dia 29, saindo do Terminal Papicu.