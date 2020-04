Forças armadas no Ceará realizam treinamentos biológico e hospitalar contra a Covid-19

A luta contra a proliferação do coronavírus também é uma preocupação das guarnições das Forças Armadas no Ceará. Militares do Exército Brasileiro e da Força Aérea receberam capacitação em defesa química, biológica, radiológica e nuclear (DQBRN), na última semana. O objetivo da atividade, realizada no Colégio Militar de Fortaleza, foi preparar a tropa convencional para atuar no reconhecimento, proteção e descontaminação biológica em face da Covid-19.



Uma vez capacitados, os militares podem atuar na defesa biológica visando à desinfecção de algumas estruturas estratégicas e de grande fluxo populacional, a exemplo de rodoviárias e terminais de integração de ônibus localizados em Fortaleza e na Região Metropolitana. O Corpo de Bombeiros também participou do treinamento.



O Governo do Ceará, por ofício, solicitou ao Comandante da 10ª Região Militar, no dia 26 de março de 2020, a disponibilização de tropas especializadas em defesa biológica, já visando futura demanda do Estado.



Treinamento

Profissionais de saúde do Exército Brasileiro também receberam capacitação no início de abril. Ao todo, 16 médicos do Hospital Geral de Fortaleza (HGF), dentre eles, cirurgiões, intensivistas, oftalmologista, ginecologista, clínicos e um médico perito passaram pelo treinamento realizado na sede do Núcleo de Capacitação e Simulação em Saúde em parceria com a Associação Médica Cearense e outras entidades.

Foram realizados treinamentos básicos em reanimação, entubação, ventilação mecânica e protocolos de tratamento da Covid-19, além de demonstrações teóricas e práticas sobre procedimentos adotados em meio à contaminação. As equipes foram divididas em dois grupos, evitando assim aglomerações e mantendo o distanciamento entre as pessoas, em um treinamento que durou cerca de seis horas.

Treinamento de militares do Hospital Geral de Fortaleza (HGeF) Foto: Exército Brasileiro/HGeF Barreira sanitária no 23º Batalhão de Caçadores, em Fortaleza Foto: Exército Brasileiro/23ºBC

No HGF, em março, foi implementado uma barreira sanitária no estacionamento da unidade hospitalar. Uma equipe de triagem formada por profissionais da saúde recepciona, com um questionário, a entrada dos visitantes, ainda dentro dos veículos. Em seguida, é feito um cadastro de quem tem o acesso liberado. Durante a parada, também é feita a aferição de temperatura. Cada carro ou moto estacionado recebe uma identificação por placas informando onde o condutor se encontra dentro do Hospital.



As medidas de proteção contra a proliferação do novo coronavírus também foram implementadas no 23º Batalhão de Caçadores. Foi instalado sistema de rodízio de militares durante o expediente, reduzindo assim a aglomeração de pessoas, sem afetar a operacionalidade do batalhão. A unidade militar também instalou uma barreira de triagem para inspecionar a entrada e saída de visitantes e integrantes do Exército.