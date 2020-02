Foliões inovam nas vendas para garantir renda extra no Pré-Carnaval de Fortaleza

O Pré-Carnaval de Fortaleza tem espaço para foliões de todos os gostos e tribos vindos dos mais diversos cantos da cidade e há também lugar para aqueles que aproveitam a folia para empreender. Tiaras personalizadas, dindim de caipirinha e até salgado vegano podiam ser encontrados na noite desta sexta-feira (7), na Praça da Gentilândia, no Benfica.

"Não precisa comer carne, salgado totalmente vegano, que a gente tá vendendo aí, com carne de soja. Os preços são acessíveis, só R$ 2 reais, não há lanche com esse preço por aqui. Além disso é vegano, que não tá consumindo nada de origem animal. Melhor para o planeta, melhor para você e melhor pros bichinhos", explica a autônoma Thaís Alves, na expectativa de vender tudo até o fim da festa.

Thaís Alves e Kevin Freitas vendem salgados veganos Foto: Thiago Gadelha

No palco da Praça da Gentilândia, Calé Alencar, Ercilia Lima e Os Transacionais foram os responsáveis pelas músicas que levaram o público a cantar, dançar e pular, já no aquecimento para o carnaval que começa daqui a duas semanas.

A estudante Bianca Caetano, de 20 anos e o atendente Luís Thiago resolveram apostar na venda de tiaras personalizadas artesanais com um toque nordestino. "A gente mistura diversão com o trabalho. É o melhor das duas coisas. Você ganha o dinheiro e ainda se diverte um pouquinho", diz Thiago.

Os Transacionais se apresentaram na noite desta sexta-feira (7), no Benfica Foto: Thiago Gadelha

A artesã Ádila Borges procura sempre produzir modelos de tiaras que agradem ao público e claro, garantir aquele dinheirinho a mais no início do ano.

"Antes era um complemento da renda e hoje virou a minha renda principal. Eu não vendo só no carnaval, eu já trabalho com a arte, então a gente aproveita as épocas festivas para vender de acordo com as necessidades do público. E eu venho com os meus amigos e a gente vem se divertir, aproveito e já ganho um dinheiro também", revela.

O casal Alexandre Rocha e Ana Pontes são foliões-empreendedores iniciantes. A dupla já tem trabalho fixo, mas resolveu arriscar e garantir uma grana extra vendendo dindim de caipirinha no meio da folia.

Alexandre Rocha e Ana Pontes apostaram na venda dos dindins de caipirinha para ganhar uma renda extra na folia Foto: Thiago Gadelha

"Essa foi a nossa primeira vez vendendo. Começamos sábado e voltamos hoje. A gente tá querendo curtir o carnaval, então a gente tá fazendo um dinheirinho extra. É uma ideia nova, que veio de uns parentes dela. Aí deram a ideia pra gente e a gente veio. Não é a nossa profissão oficial, mas não custa ganhar um dinheirinho enquanto se diverte. A gente aproveita pra dar uns pulinhos também", finaliza Alexandre, que é motorista.

Confirma a programação do fim de semana:

SÁBADO (8/2)



Praça do Ferreira: Banda Couros e Metais (18h) e Concentra Mas Não Sai (20h)

Mercado dos Pinhões: DJ Bruna Queiroz & Maestro Mecânico (18h), Wanessa Menezes A Maria Escandalosa (19h) e Baile Preto com Luiza Nobel (20h30)

Benfica: Pingo de Fortaleza (18h) e Os Alfazemas (20h)

Aterrinho da Praia de Iracema: Desfile dos blocos Baqueta, Unidos da Cachorra, Camaleões do Vila, Bonde Batuque e Bloco Cheiro. Apresentação de grupo de afoxé. Show de Selvagens a Procura de Lei (20h30)

Praça Cristo Redentor (Teatro São José): Bloco A Turma do Mamão (17h30), Casa Maré (18h30), Lídia Maria (19h30) e Getúlio Abelha (20h30)

Mocinha: Bloco Num Ispaia Sinão Ienche (das 18h às 22h)

Largo dos Tremembés: Nick Soul (18h) e Bloco das Travestidas (20h)

Mercado da Aerolândia: Yane Caracas (18h) e Mel Mattos (20h)

Terminal Marítimo de Passageiros: Meu Bloquinho, com Léo Santana, Mariana Fagundes e Eric Land (16h) (evento privado)

Benfica: Bloco Monte Folia (das 18h às 22h)

Praça Luíza Távora (Feira Auê): Bloco Pra Quem Gosta é Bom (20h) (evento privado com acesso gratuito)

Bairro Ellery: Bloco Os Filhos de Fafá (das 17h às 20h)

Benfica/Praça da Gentilândia: Bloco Cola Velcro (17h)

Jardim América: Bloco Carnavalesco Galo do Jardim America (das 17h às 23h30)

Jóquei: Bloco Pici Folia (17h)

Demócrito Rocha: Bloco Canal Folia (das 18h às 22h)

Praia de Iracema: Bloco Cheiro (das 20h às 22h)

Carlito Pamplona: Bloco Caciques do Urubu (das 15h às 20h)

Jardim Iracema: Bloco Paraguai Folia (das 18h às 22h)

Antônio Bezerra: Bloco Me Chama Que Eu Vou (das 18h à 0h)

Cristo Redentor: Bloco Ki – Frescura (das 14h às 22h)

Pirambu: Bloquinho Zumbeiras Kids (das 16h às 20h)

Barra do Ceará: Bloco Vem No Trenzinho (das 16h às 18h)

Jardim América: Bloco XI Pré-Carnaval do Jardim América (das 18h às 2h)

Pan Americano: Bloco Zueira (18h)

Jacarecanga/Praça do Liceu: Bloco Jaca Folia (das 18h às 22h)

Jardim Guanabara: Bloco Matuto Folia (das 17h às 21h)

José Walter: Bloco do Seu Cornelho (das 18h às 22h)

José Bonifácio: Bloco Chico da Olga (das 18h às 22h)

Bairro Ellery: Bloquinho Dos Primos (das 16h às 22h)

Mucuripe/Parque Bisão: Bloco Simpatizo Fácil (16h) (evento privado com acesso gratuito)

Colosso Fortaleza: Bloquinho de Verão 2020, com Saulo, Dennis DJ e JM (evento privado)

DOMINGO (9/2)



Benfica: Comedores de Abacaxi S/A (9h) e Hospício Cultural (11h)

Largo dos Tremembés: Bloco Girassol (16h), Grupo Percussivo Kebra Mola (17h30), Caravana Cultural convida Afoxé Acabaca e Roberta Fiúza (18h30)

Mercado da Aerolândia: Banda Couros e Metais (18h) e Jean Dumont (20h)

Praça Figueira de Melo (Infantil): Banda do Pirulito (das 9h às 12h)

Horto Florestal Municipal Falconete Fialho: Pacote de Biscoito (das 9h às 12h)

Polo dos Queijos: Alê Eloi (11h), DJ Gomes (13h) e Banda Som da Lira (14h)

Praia de Iracema/Largo do Mincharia: Bloco Baixaria - Baixinhos do Mincharia (17h)

Cidade 2000/Praça central: Bloco Relaxa Bebê (16h às 22h)

Messejana/Casa José de Alencar: Bloco Sivozinha Folia (das 9h às 12h)

Carlito Pamplona: Bloco Murifolia (17h)

Praia de Iracema: Pré na Ladeira (das 17h às 21h)

Pirambu: Bloquinho Zumbeiras Kids (das 16h às 20h)

Barra do Ceará: Bloco Vem No Trenzinho (das 16h às 18h)

Siqueira: Bloco Folia De Paz (das 16h às 20h)

Pan Americano: Bloco Zueira (18h)

Monte Castelo: Bloco Jaca Folia (das 17h às 21h)

Jardim Guanabara: Bloco Matuto Folia (das 17h às 21h)

Álvaro Weyne: Bloco Urubu Encantado (18h30)

Praça Luíza Távora (Feira Auê): Lídia Maria e o Bloco do Prazer (20h) (evento privado com acesso gratuito)