Foliões enfrentam lentidão e congestionamento na saída de Fortaleza para as praias do litoral leste, pela rodovia estadual CE-040, próximo ao Anel Viário, na tarde desta sexta-feira.

Com as três faixas da rodovia ocupadas, os motoristas estão tendo que ter muita paciência para chegar às praias do município de Aracati, como Canoa Quebrada e Majorlândia.

Trânsito intenso na CE-040 na saída de Fortaleza para as praias do litoral leste pic.twitter.com/gwCToIVSnw — Diário do Nordeste (@diarioonline) 1 de março de 2019

Já no km 93 da mesma rodovia, por volta das 16h, o trânsito está tranquilo com poucos carros.

CE-292

Na CE-292, no Crato, a movimentação ainda é pequena, mas deve aumentar até este sábado. A rodovia dá acesso a outras cidades do Cariri e ao estado do Pernambuco.