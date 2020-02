Foliões capricham na fantasia em segundo fim de semana do Pré-Carnaval de Fortaleza

O gosto pelas músicas da banda Raça Negra levou os amigos Matheus Fontenelle, 26, e Lucas Ramos, 26, a vestirem a música "Cheia de Manias", um dos maiores sucessos do grupo. Eles levaram a ideia até o Pré-Carnaval dobairro Benfica, festa que eles frequentam há três anos. Vestidos de "engenheiros", a dupla segurou "essa barra que é gostar de você" enquanto aproveitou o show da banda Os Alfazemas.

A paixão pelo personagem Batman levou a técnica de Enfermagem Luciana Chagas, 47, a aproveitar a festa de Pré-Carnaval na Praça do Ferreira fantasiada de "batgirl". "Eu venho sempre para a Praça do Ferreira porque é tranquilo, tem muita família e as músicas são boas", disse. O local recebeu a apresentação da cantora Mel Mattos e o bloco Concentra Mas Não Sai.

O ator Toni Bevenutti, 31, mora no bairro Benfica há 10 anos e não deixa de frequentar o Pré-Carnaval da região. Vestido de diabo, ele afirma que a razão da fantasia é o fato de "o diabo não ter regras". "Vim de diabo pela liberdade que ele representa, é uma brincadeira. Somos livres e todos devem ter a liberdade respeitada. O diabo é LGBTQI+", afirmou.

O técnico em informática Rodrigo Ribeiro, 31, e a servidora pública Gardênia Oliveira, 29, resolveram homenagear a sobrinha, Maria Flor, de 4 anos. A criança gosta muito do desenho "Marsha e o Urso" e eles resolveram referenciar a programação infantil na fantasia.

"É um costume a gente se fantasiar para o Carnaval, todo ano a gente tenta inovar. E a fantasia dele hoje é em homenagem a nossa sobrinha Maria Flor, 4 anos, que gosta muito do desenho", disse Gardênia.

Com a trégua no céu após uma sexta-feira chuvosa, foliões lotaram os polos de Pré-Carnaval de Fortaleza no segundo fim de semana da festa na cidade. Ao todo, Fortaleza conta com 12 polos que devem receber a festa até o último fim de semana antes do Carnaval.