"Foi um milagre", diz atriz cearense que teve remissão completa da leucemia

“Maria Eduarda, você teve remissão completa. Não tem mais nenhuma célula de leucemia em seu corpo”. Eu paralisei. Eu ouvi e a frase continuava ecoando dentro de mim. A dúvida e aquele alivio de “eu estou a um passo da cura”. Lembrei daquela menina que recebeu a notícia há um mês atrás e que chorava no colo da mãe com medo da morte, que perguntava e gritava com os médicos “por que comigo?”, que batia e atirava objetivos com raiva e conflitava Deus. Que tinha medo de se olhar no espelho e enxergar um rosto de sofrimento e desespero. Aquela menina evoluiu. Ela mobilizou uma cidade inteira de dentro de um hospital para doação de sangue, raspou o cabelo ouvindo beyoncé, fez 1 semana de quimioterapia sem derramar uma lágrima, consolou sua família quando nem ela tinha mais forças, enxugou as lágrimas de sua mãe enquanto rezavam. Quando essa antiga menina - que se viu mulher em tão pouco tempo - ouviu essa frase ela voltou a ser menina por um segundo. Ela chorou no colo do pai, se desesperou de felicidade, se ajoelhou e orou. Agradeceu. Essa foi sem dúvidas a melhor noticia que eu já recebi. Há meses atrás minha maior preocupação era ter coragem pra pedir demissão de um emprego que eu não gostava, não demonstrar pro cara que eu ficava que estava apaixonada e conseguir terminar o mês sem ta negativada. Pois bem, essa menina evoluiu, cresceu, amadureceu e entendeu que a vida pode girar em um 360°, que seus sonhos podem parecer distantes, que sua esperança pode ser abalada, que sua fé pode ser questionada, mas acima de tudo - e por causa de tudo - Ele não desampara. Somos instrumentos de algo maior e nossos desafios nada mais são do que a jornada para nossa missão. Deus, obrigada por tanto, a vida as vezes nao faz sentido, mas você nos faz sentir. Que eu continue sentindo sua presença em mim e que essa segunda fase seja de tantas bênçãos e aprendizados quanto a primeira. Estamos em remissão, amém 🙏🏻 *e pra não perder o costume, meu livro continua a venda, link pra compra na bio e stories* #tutemforçamenina #xôcancer #remissao