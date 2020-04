Fiscalização flagra montagem de parque de diversões e bares abertos em Fortaleza

Pelo menos 8 bares abertos na Barra do Ceará, e um parque de diversões que estava sendo montado no Bairro Jóquei Clube foram impedidos de funcionar após uma fiscalização da Prefeitura de Fortaleza nesta quarta-feira (15). As vistorias buscam garantir o cumprimento do Decreto nº 33.519/2020 do Governo do Ceará, que estabelece o fechamento do comércio no Estado.

Na noite de quarta-feira, na Barra do Ceará, os agentes autuaram os bares, um box de venda de peixe e uma oficina com aglomeração de pessoas. No Bairro Vila Velha, 6 estabelecimentos foram autuados em desobediência ao decreto. Além disso, 37 pessoas que estavam na rua e dois proprietários de paredões de som foram abordados.

O proprietário de um parque de diversões que estava sendo montado no Bairro Jóquei Clube foi notificado para retirar as estruturaras. A área onde iria funcionar o parque, na Avenida Senador Fernandes Távora, foi isolada.

De acordo com a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), desde do último dia 9, as operações foram integradas pela Guarda Municipal, Defesa Civil, Polícia Militar e Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). Além disso, há o reforço de Agentes de Cidadania e Agentes de Endemias.

Cerca de 170 agentes do município realizam as fiscalizações, além do efetivo de apoio da Polícia Militar. Ainda de acordo com a Agefis, não é possível dizer a quantidade de estabelecimentos notificados desde o início das operações.

Multa

Segundo o órgão, ainda não houve reincidências no descumprimento do decreto. A fiscalização da Agência tem caráter de orientação e as penalidades são aplicadas pela polícia. A multa prevista no Decreto é de até R$ 50 mil por dia.

"Por enquanto, a ação é educativa, mas a cada semana os trabalhos são intensificados e, possivelmente, novas medidas punitivas serão adotadas", afirmou a Agefis.

Bairros e pontos turísticos

São percorridos cerca de 20 bairros por dia, além da Orla Marítima, que compreende Praia de Iracema, Beira Mar e Praia do Futuro. No trecho entre Praia de Iracema e Beira-Mar, academias ao ar livre e quadras de esporte foram isoladas.

As fiscalizações buscam fechar estabelecimentos abertos irregularmente, encerrar feiras livres e impedir o comércio de ambulantes.

Nos estabelecimentos que atuam em serviços essenciais, como supermercados e padarias, os agentes fiscalizam a formação de aglomerações. Além disso, orientam o ordenamento de filas em agências bancárias e lotéricas.

A ação da Prefeitura também orienta, com o uso de megafones e carros de som, às pessoas que estejam em calçadas e espaços públicos a retornar para suas casas.