Fim da demolição do prédio da Maraponga é adiado para sábado (6)

Areia e entulhos do que já foram móveis, colchões e lembranças é o que restou após a demolição, nesta quinta-feira (4), do prédio que desabou parcialmente no bairro Maraponga no dia primeiro de junho. O processo teve início há uma semana seria concluído nessa quinta-feira (4), mas será finalizconcluído apenas neste sábado, quando tudo o que sobrou for retirado do local.

A Defesa Civil deve fazer uma vistoria nas quinze casas interditadas na próxima segunda-feira (8), quando o serviço for totalmente concluído. O objetivo é avaliar se é possível a volta dos moradores para o local.

Os objetos encontrados no local são colocados em contêineres e enviados para um terreno particular Marina Alves

De acordo com o engenheiro responsável pelo processo, Wetter Lino, não há mais nada para ser derrubado do prédio, o trabalho de demolição em si já foi concluído. O serviço, agora, se concentra em retirar todos os entulhos da área. Os objetos encontrados no local são colocados em contêineres e estão sendo enviados para um terreno particular.

Materiais, como pedaços de concretos, estão sendo recolhidos para serem encaminhados à Perícia Forense, para a elaboração de um laudo que aponte as causas do desabamento. O documento deve ficar pronto em trinta dias.