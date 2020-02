Mesmo com a finalização da primeira etapa da matrícula, o resultado ainda é visto com incredulidade. “Acho que a ficha só vai cair quando eu estiver lá dentro” confessa a estudante sobralense Aline Mendes dos Santos, de 21 anos, filha de empregados domésticos, que foi aprovada para o curso de Medicina, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Depois de três vestibulares, a jovem, que fez todo o percurso de educação na escola pública, agora é caloura da UFC em Sobral.

“A minha vitória também é da educação pública” comenta Aline.

Apesar do bom desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2016, a nota não foi suficiente para entrar no curso desejado pelo Sistema de Seleção Unificada, o SiSU. O resultado não abalou Aline, que voltou a se inscrever no Enem.

Eu sempre quis ajudar a melhorar a situação financeira da minha família. Isso me impulsionou a não desistir mesmo quando eu não fui aprovada.

Longo caminho para a conquista

Para chegar a aprovação, a estudante precisou percorrer um longo caminho. Pelo bom desempenho durante o Ensino Médio, a estudante conseguiu bolsa de estudo integral em um curso particular de preparação para o vestibular, em Sobral.

A intensa rotina de estudos da filha, que chegava a passar o dia na sede do cursinho, modificou a rotina dos pais.

"Como eu passava o dia todo estudando, e a comida nas proximidades do curso era um pouco cara, minha mãe me ajudava a fazer meu lanche"

O resultado trouxe outros frutos: agora, o irmão caçula Anderson Mendes dos Santos, de 19 anos, inspirou-se nela para tentar o vestibular novamente. Ele terminou os estudos há dois anos e pretende cursar Engenharia Civil.