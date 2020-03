Fila de carros é registrada em shoppings da Capital durante Campanha de Vacinação contra gripe

Grandes filas de carros nos shoppings da Capital foram registradas na manhã deste sábado (28) em meio à campanha de vacinação contra a gripe. Idosos, que fazem parte do grupo prioritário nesta fase de imunização, receberam as doses aplicadas por meio da modalidade de "drive-thru", na qual são vacinados sem sair do carro.

No Shopping Iguatemi e RioMar Papicu, por exemplo, a espera foi de em média uma hora nos estacionamentos. Para Maria de Lurdes, a espera foi um pouco maior, de cerca de 1h30, mas valeu a pena. "Preferi ficar dentro do carro e gostei muito desse sistema. Viemos eu e meu esposo logo agora no começo da campanha", afirma. Em relação aos cuidados com o novo cornavírus, ela ressalta a importância de se manter dentro da residência onde vive. "Não estamos saindo de casa, saímos agora só para tomar a vacina. Estamos usando máscara, álcool e as mãos toda hora sendo lavadas com sabão", pontua.

De acordo com Renata Dias, técnica de imunizaçã da equipe da Secretaria Municipal de Saúde, a intenção do sistema novo é proteger esse grupo de risco. "Os idosos não precisam sair do carro para receber a vacina, apenas baixar o vidro, e isso permite que eles fiquem protegidos dentro do carro, sem aglomeração, com ar-condicionado", diz.

Na segunda-feira (30), as vacinas voltam a ser aplicadas nos 113 postos de saúde da Capital e nas 200 escolas municipais selecionadas pela SMS.