Fiéis lotam as ruas do Centro de Fortaleza durante procissão de São José

Fiéis e devotos foram às ruas do Centro de Fortaleza no fim da tarde desta terça-feira (19) para celebrar o dia de São José, Padroeiro do Estado do Ceará.

A concentração começou por volta das 17h, em frente à Catedral Metropolitana da Capital. Enquanto a Missa da Família ainda estava terminando, fiéis já se reuniam para a tradicional procissão pelas ruas do entorno.

Por volta das 17h30 a imagem do Padroeiro do Ceará saiu da Catedral e foi acompanhada em um percurso pelas ruas do bairro que durou cerca de 30 minutos.

O trajeto foi encurtado devido à chuva que banhou a região no fim da tarde. Nada que desanimasse a caminhada que encheu de fé os corações de homens, mulheres, jovens, crianças e idosos que cantavam e rezavam na esperança de um bom inverno, após as últimas chuvas que caíram no Estado.

Imagem de São José saiu da Catedral Metropolitana por volta das 17h30, acompanhada de perto por devotos do santo Foto: Kid Júnior

Às 18 horas, os católicos retornaram para a Catedral para acompanhar a última missa da noite, presidida pelo Arcebispo de Fortaleza, Dom José Antônio Aparecido Tosi Marques.

O esquema de segurança contou com a presença de agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC),da Guarda Municipal e da Polícia Militar.