Fieis acompanham celebrações de Domingo de Ramos por meio das redes sociais no Ceará

A celebração do Domingo de Ramos, realizada pela igreja Católica no domingo que antecede a Páscoa, ocorreu de forma diferente hoje (5) para os fieis de todo o Ceará. Em meio a pandemia do novo coronavírus e do aumento de casos no Estado, paróquias de diversos municípios seguiram a tendência da transmissão online das missas, algo já adotado em outros lugares pelo mundo para evitar as aglomerações.

Na casa de Cristiana Roberta Pires, no Crato, acompanhar as celebrações religiosas por meio da tecnologia já se tornou um hábito nas últimas semanas. Segundo a servidora pública, o contato com uma data tão importante para o catolicismo não poderia perder a vez diante das dificuldades presenciadas nos mais diversos lugares do mundo. "A gente acompanhou desde cedo e ontem ainda já estávamos no espírito. Fizemos alguns ramos para colocar na entrada de casa simbolizando a procissão de Ramos. Estamos muito conectados com a semana santa e rezando por essa questão da pandemia", revela.

Como uma forma de mostrar o carinho e empatia nesse momento difícil, ela conta que resolveu espalhar ramos na porta da casa de outros familiares ou vizinhos que estão longe das residências. "É uma comunhão com esse espírito cristão", explica sobre a ação. Dentro do local onde mora, junto da filha, esposo e da mãe, as raízes das tradições católicas sempre foram muito fortes. "A gente vai à missa todos os domingos. Agora a gente está buscando diariamente esse contato com Deus por meio do rádio, da televisão ou da internet. Todos os dias às 19h rezamos o terço, por exemplo. É uma questão diária. Assim como alimentamos o corpo, queremos alimentar nosso espírito".

Thiago Tuch também teve uma ideia parecida para levar um pouco da fé que possui aos vizinhos do prédio onde mora, localizado no bairro Dunas, aqui em Fortaleza. Tomando as medidas de higienização necessárias, ele deixou alguns ramos disponíveis aos moradores no espaço de convivência do condomínio. "Eu colhi umas folhas de palmeira. Fiz a limpeza e coloquei dentro de uma cestinha. Queremos que as pessoas se sintam um pouquinho mais acolhidas", diz.

Integrante da Paróquia Nossa Senhora de Lurdes, ele se uniu à companheira, Michelle Tuch, para acompanhar a missa de Ramos às 11h, por meio do Instagram. "A gente percebeu que nas redes sociais a adesão foi muito grande, percebemos pelo contato com amigos também. A gente fica aqui, fazemos ritos como se estivéssemos na Igreja porém no ambiente de casa". Para ele, o momento também tem sido de reflexão e imersão nos ideiais pregados constantemente dentro do âmbito religioso.

Programação

Pensando nos espectadores e fieis interessados em acompanhar as celebrações, a TV Diário montou uma programação especial voltada para a Semana Santa. Neste domingo (5), a primeira missa do dia foi veiculada a partir das 5h30, com a missa do Padre Reginaldo Manzotti. Às 7h, foi realizada a transmissão da entrada do Senhor em Jerusalém e Santa Missa, com o Papa Francisco.

Já para encerrar a linha religiosa do dia, a Missa da Comunidade, com Padre Eugênio, será transmitida às 18h.