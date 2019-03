A fiação de um poste pegou fogo e assustou moradores da Rua Eça de Queirós, na Vila Pery, em Fortaleza, na noite desta quinta-feira (7).

De acordo com uma moradora da região, o princípio de incêndio ocorreu por volta das 20h. Antes do início do fogo, houve o registro de pequenas explosões no poste.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas na fiação. Funcionários da Enel também estiveram no local para corrigir o problema na rede elétrica. Ninguém ficou ferido.