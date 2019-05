Fiação de poste pega fogo e cai em calçadas de residências no bairro Aerolândia

A fiação de um poste pegou fogo e caiu nas calçadas de residências da Rua Tenente Roma, no Bairro Aerolândia, em Fortaleza, na madrugada desta terça-feira (30). O incêndio no equipamento teve início às 2h30min. A área foi interditada e parte da rua está sem energia.

De acordo com uma moradora do local, antes do início do fogo a energia das casas oscilou e, quando retornou, teve início o incêndio na fiação. “A gente ligou para as pessoas que moram nas casas que ficam em frente ao poste para avisar o que estava acontecendo e acordar o pessoal”, afirma.

Por telefone a Enel Distribuição Ceará informou que durante a manhã desta terça-feira uma equipe vai ao local para trocar a fiação danificada.

A aposentada Maria Marli de Oliveira Freire foi acordada pela filha, que ouviu os barulhos e percebeu as chamas na fiação. Ela alerta para a falta de manutenção dos equipamentos. “Os ferros da estrutura estão corroídos e temos medo que, futuramente, com o peso dos fios, aconteça algum acidente”, disse.

A aposentada Maria Marli alerta para a falta de manutenção dos postes, que estão com as estruturas comprometidas. Foto: Halisson Oliveira

Outra moradora da região afirmou que foram ouvidos estrondos nos postes. “É uma coisa que a gente fica apavorada, com medo de chegar próximo a casa da gente”, disse.

Equipe da Enel foi ao local às 4h20 para fazer o desligamento da rede elétrica e reparos na fiação. Foto: Halisson Oliveira

O Corpo de Bombeiros chegou ao local por volta das 4 horas. Às 4h20min uma equipe da Enel esteve na rua para fazer o desligamento da rede elétrica e os reparos na fiação.

Fogo teve início no medidor de energia de uma residência Foto: Halisson Oliveira

Conforme o eletricista Francisco Everardo, o fogo teve início no medidor de uma casa. A equipe da Enel aplicou medidas para reestabelecer a energia na região. "O primeiro passo é isolar o risco e normalizar o transformador para alimentar os outros clientes. Os fios caídos serão repostos por outra equipe, com previsão de chegar no início da manhã", explicou um técnico.

Moradores só puderam sair das casas com a chegada dos bombeiros e da Enel. Foto: Halisson Oliveira

Moradores das casas atingidas pelos fios ficaram presos dentro das casas e só puderam sair com a chegada dos bombeiros e da Enel. Entre eles está o fotógrafo José Anilton. “Acordei no susto. Foi a coisa mais feia, eu nunca tinha visto, o fogo passava de um poste para outro", relatou.