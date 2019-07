Festival de pizza no Eusébio tem campeonato de pizzaiolos e competição infantil

Com Campeonato Cearense de Pizza e competição infantil será realizado, a partir desse domingo (7), no município do Eusébio, o Pizza Fest Eusébio. O evento acontecerá no Polo de Lazer Ivens Dias Branco e deve distribuir R$ 10 mil em prêmios para os melhores colocados durante concurso. A programação segue até a próxima quarta-feira (10) e terá a participação de pizzaiolos de dez municípios cearenses.

Com um palco para apresentação de bandas, playground para crianças e praça de alimentação, o evento também terá oficina e outro concurso: o "Mãos na Massa!", voltado para o público infantil, e o "Receitas Pizza Fit", aberto à participação dos que comparecerem ao local.

Programação completa

Na abertura do evento, neste domingo (7), a animação fica por conta do Festival Infantil de Pizza Marguerita. No total, 60 crianças montarão pizzas margueritas no local e a programação será encerrada com uma apresentação de humor.

Na segunda-feira (8), uma comissão julgadora com oito integrantes deve escolher qual a melhor pizza dentre as apresentadas por pizzaiolos cearenses. A escolhida terá a receita replicada no dia da premiação. Enquanto isso, na terça (9), será a vez da premiação do Festival de Pizza Fit.

Por fim, o evento se encerra no Dia da Pizza e a solenidade de encerramento deve trazer os premiados ao palco, além de uma palestra sobre o futuro da pizza em solo cearense.