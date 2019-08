Festa de Iemanjá reúne devotos em dois trechos da orla de Fortaleza

Devotos se reúnem nesta quinta-feira (15) na orla da Praia de Iracema e na Praia do Futuro para prestar homenagens à Iemanjá.

As festividades do dia organizadas pela União Espírita Cearense de Umbanda (Uecum), que chega a sua 54ª edição, começaram às 9 horas com a saída do Cortejo com a Imagem da Rainha do Mar até um palco localizado na praia. Este ano, a festa tem como tema “Pela Vida das Mulheres e Contra a LGBTFOBIA”.

A programação conta com apresentações culturais e tenda de acolhimento com rezas e oferta de bênçãos. Enquanto a imagem de Iemanjá participava do cortejo pelas ruas do Centro, diversos grupos já festejavam nas areias da praia ao som de tambores e cânticos à divindade.

Caracterizados com roupas brancas e adereços azuis e brancos, os participantes - entre mães de santo, pais de santo e demais simpatizantes da cultura africana - agradeciam por graças alcançadas.

No fim da tarde, por volta das 17 horas é esperada a entrega das oferendas para Yemanjá na Praia do Futuro. E às 18 horas acontece encerramento com apresentação Cultural do grupo Afoxé Filhos de Oya.