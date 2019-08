Feriado: Veja o que abre e o que fecha no dia de Nossa Senhora de Assunção

Dia de Nossa Senhora de Assunção, na tradição da Igreja Católica, indica a elevação da santa ao céu e é celebrado como feriado nesta quinta-feira (15), em Fortaleza. Para o comércio, é ponto facultivo, portanto as lojas podem abrir nessa quinta-feira. Além disso, veja o que deve abrir e fechar durante o dia para se planejar para o feriado:

Comércio / Lojas

A indicação para os lojistas de ruas em Fortaleza é que o funcionamento seja normal, apesar do ponto ser facultativo. Conforme o Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindilojas) o feriado foi negociado em Convenção Coletiva e, caso o comércio abra, é necessário notificar o Sindilojas.

Supermercados

Os supermercados de Fortaleza devem funcionar normalmente neste, conforme a Associação Cearense de Supermercados (Acesu) Fortaleza.

Padarias

Será ponto facultativo para as padarias neste feriado. A informação é do Sindicato Das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Estado do Ceará (Sindipan CE).

Postos de Gasolina

Os postos de gasolina da Capital abrem normalmente neste feriado, de acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos).

Agências Bancárias

Os bancos da Capital fecham nesta quinta-feira (15) e voltam a funcionar normalmente na sexta-feira (16), conforme o Sindicato dos Bancários do Ceará (SEEB). A indicação para quem quer adiantar algum pagamento é utilizar os canais digitais dos bancos, como aplicativos.

Centro Fashion

Os estabelecimentos do Centro Fashion, no bairro Jacarecanga, funcionarão normalmente das 7h às 21h.

Metrô

Terá funcionamento normal em todas as linhas nesta quinta-feira (15), como informou a assessoria de imprensa do A Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor).

Enel

As lojas de atendimento da Enel Distribuição Ceará, em Fortaleza, estarão fechadas durante o feriado, mas há um plano de ação com equipe técnica e de atendimento para atuar nesta quinta-feira.

A companhia manterá equipes trabalhando normalmente durante o feriado. Entre elas, operadores de sistemas e subestações, eletricistas, técnicos e engenheiros estarão trabalhando para garantir o fornecimento de energia no município.



Para atender o cliente, a Central de Relacionamento estará funcionando durante todo o dia, por meio do contato: 0800.285.0196

A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer ponto do Estado. As lojas abrirão normalmente na sexta-feira (16). Já as lojas de outros municípios do Ceará estarão funcionando normalmente.

Shoppings

Iguatemi

O funcionamento do Shopping Iguatemi Fortaleza será normal neste feriado, com as lojas, quiosques e praça de alimentação abertos de 10h às 22h. Já o hipermercado Extra deve funcionar das 7h às 0h e o Cinema de 12h30 às 22h30

RioMar

Os shoppings do Grupo JCPM em Fortaleza terão funcionamento normal, exceto os órgãos públicos que serão fechados. Já as academias e as lotéricas terão horários diferenciados.

No RioMar Fortaleza, no bairro Papicu, a Academia R2 abre de 8h às 16h e a Loteria Boa Sorte de 9h às 16h.

No RioMar Kennedy, a academia Smart Fit abre de 9h às 15h e a Loteria Bessa de 10h às 21h.

Parangaba

Shopping Parangaba funciona normalmente no feriado. As lojas, quiosques, lazer e praça de alimentação estarão abertas das 10h às 22h. Já os horários das sessões de cinema podem ser vistos no site do shopping.

North Shopping e Via Sul

Os shoppings da rede Ancar terão funcionamento normal no North Shopping Bezerra, Jóquei e Maracanaú, além do Via Sul Shopping, na Lagoa da Sapiranga. Conforme a assessoria, apenas a clínica médica do North Shopping Jóquei deve fechar.