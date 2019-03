Feriado de São José deve ter chuva em todas as macrorregiões do Ceará, diz Funceme

A previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) para o feriado de São José, no Ceará, celebrado nesta terça-feira (19), é de céu nublado com eventos de chuva em todas as macrorregiões. A semana iniciou com chuva em todo o Ceará.

Nesta segunda-feira (18), a previsão do tempo é para céu nublado com eventos de chuva na faixa litorânea, região Jaguaribana e na Ibiapaba, e precipitações isoladas nas demais regiões.

A proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) é que deve proporcionar a ocorrência de chuvas no Estado.

“Apesar do cenário propício para chuvas em todas as regiões Estado, a previsão não indica que choverá em todos os municípios. Porém, de maneira geral, chuvas expressivas devem ocorrer entre hoje e amanhã”, reforça o meteorologista da Funceme, Raul Fritz.

Segundo a Fundação, apesar de a crença popular de que chuva no dia do padroeiro do Estado indica melhores condições para o restante da estação chuvosa, o que ocorre é o fenômeno conhecido como equinócio, que, neste ano, será no dia 20.

“O que acontece é que, nesta época, o Estado, assim como o hemisfério sul, sofre a mudança de estação, isto é, sai do verão para o outono, caracterizando o equinócio”, explica a Funceme.