Feriado de 1° de Maio começa com chuva em Fortaleza; muro desaba e cajueiro cai em rodovia

O feriado do Dia do Trabalhador começou com chuva em Fortaleza. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a Capital contabilizou 44,6 milímetros de chuva (posto Pici) entre as 7h de terça-feira (30) e as 7h desta quarta (1º). Por causa das precipitações, houve registros de alagamentos, além das quedas de um muro no bairro Vicente Pinzón, e de um grande cajueiro em trecho da Avenida Washington Soares.

Na Avenida César Cals, no bairro Vicente Pinzón, o muro de uma unidade da Petrobras caiu devido a força da água da chuva.

Parte do muro da Petrobras desabou no Bairro Vicente Pinzon Marina Alves

No bairro José de Alencar, caiu um cajueiro de grande porte e está bloqueando parte da Avenida Washington Soares.

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para Fortaleza neste feriado é de céu nublado com pancadas de chuva isoladas. A Capital deve ter mínima de 24°C e máxima de 31°C. À noite, o clima deve ser ameno, assim como durante a madrugada, com pancadas de chuvas isoladas.

Confira os pontos de alagamentos e Fortaleza neste dia 1º de Maio: