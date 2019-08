Fenaiva leva conhecimento e inovação para empreendedores da Região Norte

A cidade de Sobral recebe de hoje (22) até sábado (24), no Centro de Convenções, a Feira de Negócios do Vale do Acaraú – Fenaiva, maior evento de negócios e inovação da Região Norte. O evento, que chega à 32ª edição, é uma realização do Sebrae, em parceria com a Prefeitura Municipal de Sobral. Na programação, estão a realização de palestras, workshops e oficinas Lego voltadas para a capacitação dos empreendedores e potenciais empresários, exposição de produtos e serviços, espaço para a gastronomia local, além da realização de apresentações culturais, Sebrae Experience, Hackaton na área da Sustentabilidade e o Encontro de Digital Influencers.

De acordo com Suilany Teixeira, articuladora do Sebrae na Região Norte, este ano a Fenaiva traz como objetivos fomentar negócios, incentivar a conectividade e o desenvolvimento sustentável para os pequenos negócios, contribuindo para o crescimento inovador e sustentável dos empreendimentos da região. “Estamos trazendo para o público do evento um conjunto de soluções e oportunidades em áreas que são tendências no mercado, como os negócios sustentáveis, a área da conectividade - como a utilização das redes sociais para ampliar as vendas - e a Economia Criativa, que são o conjunto de negócios baseados no capital intelectual e cultural e na criatividade para gerar valor econômico”.

Para isso, segundo ela, a estrutura da Feira estará dividida em ilhas temáticas: Conectividade, Sustentabilidade, Economia Criativa e Espaço do Conhecimento–Sebraelab. Cada uma delas trará atividades e exposições de negócios relacionados aos temas. A Ilha da Conectividade contará com o Encontro de Digital Influencers para promoção das empresas expositoras, exposição de soluções inovadoras para empresas do setor do comércio, além da geração de relacionamentos entre expositores e visitantes por meio de um sistema de gameficação.

Na ilha da Sustentabilidade haverá a exposição de empresas com negócios sustentáveis, apresentação de novas oportunidades de negócios na área, além da realização de um hackaton, que é uma maratona de desenvolvimento voltada para a geração de soluções sustentáveis. O Espaço dos Negócios Criativos contará com uma loja colaborativa, ateliê de design, bancada de games e exposição Geek. O espaço também terá a realização de desfiles de moda, oficinas de grafite e apresentação de artes urbanas. Já o Espaço do Conhecimento-Sebraelab sediará a programação de capacitações técnicas e os atendimentos aos empreendedores com as soluções do Sebrae e de parceiros institucionais.

Seminário

Como parte da Fenaiva, também será realizado o Seminário de Inovação para as Empresas, que contará com uma programação de palestras de nomes que são referência nacional em suas áreas de atuação, como Geraldo Rufino, palestrante e autor dos livros "O catador de sonhos" e "O poder da positividade"; Fred Rocha, especialista em varejo e consumo, pesquisador, palestrante e autor do livro "ManUau do novo varejista" e Luiz Barretto, palestrante, consultor, ex-ministro do Turismo e ex-presidente do Sebrae Nacional.

Serviço

Feira de Negócios do Vale do Acaraú – Fenaiva

Data: 22 a 24 de agosto de 2019

Horário: 17h às 22h

Local: Centro de Convenções de Sobral - Av. Dr. Arimateia Monte e Silva, 300, Campo dos Velhos, Sobral

Entrada Gratuita

Mais informações: fenaiva.com.br