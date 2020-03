Feiras do Mercado dos Pinhões e Lagoinha são encerradas nesta sexta-feira (20) 

Em mais uma ação de cumprimento ao decreto publicado ontem (19) pelo Governo do Ceará, as feiras públicas do Mercado dos Pinhões e da Lagoinha foram encerradas na manhã desta sexta-feira (20) como medida de enfrentamento ao coronavírus.

Somente no Mercado dos Pinhões, atuavam aproximadamente 40 comerciantes. O encerramento foi conduzido pela Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), que alertou aos feirantes para desmontarem as barracas e suspenderem as atividades nos locais.

O funcionamento das feiras está suspenso até o fim do mês de março, conforme o Decreto nº 33.519/2020, que contém as instruções para o fechamento do comércio em todo o Estado. “É um trabalho de orientação, a princípio, e as pessoas estão dispostas a entender”, avalia o diretor de operações da Agefis, Neuvani Vasconcelos.

As feiras da Parangaba e da Beira Mar também devem ser encerradas nos próximos dias. “Estaremos na Parangaba amanhã para já evitar a montagem. A partir do meio-dia, vamos ter equipes da fiscalização lá. Já entramos contato com todas as Secretarias Regionais para saber quais são os pontos de maior dificuldade para o encerramento”, afirma.

Apreensão

Ainda hoje (20), 23 itens foram apreendidos durante a fiscalização de venda irregular de álcool em gel no Centro de Fortaleza. A Agefis encontrou o produto em recipientes de 50 ml, 500 ml e 1 litro, e o vendedor foi autuado por praticar comércio ambulante em via pública sem autorização municipal.

Alguns dos produtos, segundo o diretor de operações, estavam sem rótulo. A Agência enfatiza que o álcool em gel comercializado em embalagens sem a rotulagem do fabricante deve ser dispensado pelos consumidores. Ao todo, 122 estabelecimentos foram fiscalizados e 43 foram notificados até a última quarta-feira (18).

Para denunciar casos desse tipo, a população pode utilizar o aplicativo Fiscalize Fortaleza (disponível para Android e iOS), o site Denúncia Fortaleza e o telefone 156. Reclamações e denúncias também são recebidas pelo aplicativo Procon Fortaleza.