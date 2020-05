Feira livre no Cais do Porto é fechada por descumprimento do decreto de lockdown

Uma feira livre no Bairro Cais do Porto foi fechada pela Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) na manhã desta terça-feira (12). A ação contou com o apoio de equipes da Guarda Municipal. Os feirantes comercializavam frutas e legumes em barracas montadas na Rua Eliéser Levi.

"O desmonte foi feito por parte da população. Não houve resistência de nenhum feirante. Conversamos com a população e estamos sendo bem atendidos e recebidos", afirmou o gerente de fiscalização da Agefis, Alex Alencar. Os fiscais distribuíram máscaras e álcool em gel para os feirantes.

Segundo o gerente, o trabalho nos pontos em que costumavam acontecer feiras livres na Capital foi intensificado após o lockdown em Fortaleza, implantado desde a última sexta-feira (8). A medida de enfretamento ao novo coronavírus, presente no decreto estadual, instituiu o bloqueio total, com a proibição do funcionamento dos estabelecimentos não essenciais, a aglomeração de pessoas e a circulação para fins não essenciais.

Além da fiscalização nas feiras, a Agefis também monitora o funcionamento do comércio. "Se algum estabelecimento não essencial for visto em funcionamento, nós paramos de imediato a nossa rota e o estabelecimento é obrigado a fechar as suas portas e se encontrarmos aglomeração de pessoas, fazemos o trabalho de orientar e realizar a dispersão", descreveu.

Coronavírus no Ceará

O número de mortes causadas pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Ceará chegou a 1.228, conforme os dados divulgados no boletim da plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), às 9h55 desta terça-feira (12).

Cerca de 17.879 casos de Covid-19 foram confirmados em todo o estado da Covid-19. O Ceará soma ainda 30.966 casos em investigação e 46.582 testes realizados para detecção da doença.