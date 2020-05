Feira faz entrega de alimentos orgânicos e vira opção saudável durante isolamento social

Alimentos livres de agrotóxicos produzidos pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) nos assentamentos cearenses são opção para quem deseja abastecer a geladeira sem sair de casa durante a pandemia de Covid-19. Neste fim de semana, serão entregues 800 cestas com produtos da agricultura familiar na Capital, somando 13.696 toneladas de alimentos em pedidos feitos pela internet durante o mês de abril.



As entregas serão realizadas nos dias 9, 10 e 11, das 9h às 17h, com taxas do serviço que variam entre R$ 4 e R$ 15, a depender do local do pedido.



As cestas contam com uma variedade de 57 produtos, vindos diretamente da agricultura familiar e produzidos nos assentamentos do MST no interior do Estado e Grande Fortaleza. Desde 2018, o Centro de Formação, Capacitação e Pesquisa Frei Humberto realiza feiras no segundo sábado de cada mês, em Fortaleza. Devido a pandemia, no entanto, a atividade foi temporariamente suspensa.

Aumento de Pedidos

Em relação à edição anterior, foi registrado um aumento de 219% no número de pedidos e de 214% em relação às toneladas de alimentos comercializados.

“Hoje, estamos na preparação das cestas e até domingo realizamos as entregas com todos os cuidados com a higiene dos alimentos e dos nossos colaboradores”, ressalta Clarice Rodrigues, da Direção Estadual do Setor de Produção do Movimento.

Em março, a ação já havia realizado a entrega de 364 cestas. A meta agora é dobrar o número de atendimentos.

A lista conta com preços acessíveis, abaixo do que é praticado por redes de supermercados, e está disponível nos canais oficiais do Centro de Formação. A expectativa é que, com o decreto estadual que limita a transição de pessoas na Capital, o número de pedidos aumente. Para evitar aglomerações, os organizadores percorrem uma rota pelos bairros, planejada e divulgada com antecedência, enquanto fazem as entregas.

Este mês, serão entregues 800 cestas com produtos da agricultura familiar, somando 13.696 toneladas de alimentos Foto: Divulgação/MST

+ Na manhã desta sexta-feira (8), primeiro dia do isolamento mais rígido, a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) encerrou quatro feiras na Capital.



Saúde



Clarice ressalta, também, a importância da continuidade do serviço. “Alimentos saudáveis são necessários para podermos atravessar com tranquilidade todo esse período de pandemia”, pontua. “Se pudemos garantir um alimento sem agrotóxicos e produzidos pelo esforço dos nossos assentados e assentadas da reforma agrária, estamos colaborando com a sociedade e gerando ocupação e renda no campo”.



A produção vem de famílias assentadas no acampamento Zé Maria Tomé, em Limoeiro do Norte, e nos assentamentos Antônio Conselheiro (Ocara), Bernardo Marim (Russas), Lagoa do Mineiro (Itarema), Batalha (Trairi), Palmares (Crateús), Monte Alegre (Tamboril), Santana (Monsenhor Tabosa), Massapê e Salão (Mombaça), Nova Conquista (Amontada) e Barra do Leme, em Caucaia, na Grande Fortaleza.

A Feira da Reforma Agrária é promovida todo mês e organizada pelo Centro de Formação, Capacitação e Pesquisa Frei Humberto. A próxima ocorre dia 13 de junho.



Contatos: (85) 99748-9694 | (85) 98773-2893 e (85) 99604-0234