Feira de Messejana recebe caminhão de atendimento da Defensoria Pública neste domingo (19)

A tradicional e movimentada Feira de Messejana, na Regional VI de Fortaleza, recebe, neste domingo (19), mais um prestador de serviços entre as diversas bancas-de-vender-tudo: o caminhão da Defensoria Pública do Estado. A ação, em alusão ao Dia do Defensor, deve atender cerca de 100 pessoas e segue até as 12h com oferta de orientação e atendimento jurídicos gratuitos à população.

Uma das causas atendidas pelo órgão e das mais comuns nos processos relacionados a moradia é ação de usucapião - demanda que levou a dona de casa Lindava Pereira de Freitas, 63, e o esposo, Sebastião Benevenuto, 68, a solicitarem atendimento na feira, no intervalo das compras da semana, na manhã de hoje.

O casal mora há mais de 40 anos em uma casa localizada no bairro e foi encaminhado a buscar uma documentação necessária para ingressar com ação jurídica. "Foi muita coincidência encontrar esse caminhão aqui. Tiramos todas as dúvidas e vamos correr pra resolver isso", declarou Lindalva.

A defensora pública geral do Estado, Mariana Lobo, destaca a importância de aproximar o atendimento da população, sobretudo em bairros mais distantes do Centro. "Estar próximo à população mais vulnerável, ouvindo suas demandas, e trazer ao poder público as pautas e anseios da população está no cerne da missão do defensor. Ele promove este diálogo, este canal de interlocução, entre sociedade e os poderes, bem como reforça as lutas e movimentos importantes na garantia de direitos".

Serviço

Defensoria Pública na Feira de Messejana

Local: Rua Joaquim Felício, 311. Messejana.

Data: 19/05, das 8h às 12h