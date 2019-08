Feira da Beira-Mar não funcionará hoje, mas volta nesta sexta (2), diz Associação

Comerciantes que atuam na tradicional Feira da Beira Mar começaram o processo de transferência para o Aterro da Praia de Iracema, nas proximidades do Náutico, na noite da última quarta (31). A mudança deve ser concluída na tarde de hoje. Por isso, não haverá funcionamento da Feira, que deve ser retomada nesta sexta (2), de acordo com a Associação dos Feirantes da Avenida Beira-Mar (Asfabem). Ao todo, 663 comerciantes serão transferidos.

“Não é só colocar e jogar no lugar. É alinhar e organizar. A partir do momento em que tiver organizado e alinhado, estaremos abrindo para atendimento ao público. Seria incoerente da nossa parte, após um trabalho tão duro e tão árduo, atender mal ao público”, explica Teodomiro Ferreira, vice-presidente da Asfabem. Segundo ele, a expectativa é que o retorno ocorra em cerca de oito meses.

A transferência é feita com apoio de empresa transportadora contratada pela Associação. Alguns feirantes receiam que a mudança tenha impacto negativo nas vendas, como alerta Elvira Tavares. “A gente já estava acostumado com o movimento e a localidade. Agora ninguém sabe como vai ficar”, pontua a vendedora que está na Feira da Beira Mar há 12 anos.

Contudo, a vendedora tem boas expectativas quanto à requalificação. “É uma coisa muito positiva. Só em tirar esse trabalho que a gente tem com esses ferros pesados. Todo dia ter de montar barraca…”, pondera. No Aterro, a Regional II implantou um piso para que as mercadorias não sejam expostas sobre a areia.

Nova Feira

Segundo a Prefeitura, o espaço originalmente utilizado para a Feira da Beira Mar receberá novo piso, iluminação e zoneamento, com padronização dos boxes comerciais com tamanho de 2 m². No local, também estão sendo construídas novas calçadas e pavimentação da via de veículos com sinalização e internalização de cabos, além de novos mobiliários e quiosques de alimentação. O espaço que será ocupado possui 6 mil m².