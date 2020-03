Famílias ligadas ao MST devem permanecer no Incra até o final da semana, dizem manifestantes

Com redes, malas e outros pertences pessoais, mais de 600 famílias de trabalhadores ligados ao Movimento Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), ocupam a sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), localizado na Avenida José Bastos, em Fortaleza, desde a manhã desta segunda-feira (9).

O protesto local integra a Jornada Nacional de Luta pela Reforma Agrária, que mobiliza manifestações em todo o Brasil. De acordo com manifestantes, a ocupação deve se estender por toda a semana.

Um dos motivos da manifestação, de acordo com representantes do MST, é a distribuição de titularidades individuais dos lotes de terra para o assentados. “O nosso papel aqui é de garantir que o Incra cumpra com o seu papel de realizador da reforma agrária”, reivindica Íris Carvalho, porta-voz do movimento no Ceará.

Cortes

Além da distribuição de terras, os integrantes protestam contra o sucateamento do Incra, e a venda de terras indígenas brasileiras para estrangeiros. O corte em programas ligados ao movimento, como o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera), e a verba direcionada para assentar novas famílias, também são reivindicações da categoria. “Queremos denunciar também os cortes de políticas que o atual governo está fazendo na tentativa de tirar os direitos de defender uma Reforma Agrária”, explica a representante do MST.

As reivindicações são pautas da ocupação, que deve durar toda a semana. “Nós vamos ficar aqui até o fim da semana e conversar com setores do Governo do Estado. Estamos com 600 famílias aqui e com previsão de chegada de mais 5 ônibus até o final da tarde”, comunica Íris.

A reportagem do Sistema Verdes Mares entrou em contato com o Incra, mas ainda não obteve retorno.