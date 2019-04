Familiares e amigos se reúnem para homenagear Luzimara Souza, atleta morta por raio

“Uma pessoa alegre e com muitos sonhos”, foram com essas palavras que o irmão da surfista Luzimara Souza, Alisson de Souza, homenageou a atleta atingida por um raio enquanto surfava na praia da Leste-Oeste, em Fortaleza, na última quarta-feira (27). Familiares e amigos organizaram, na manhã deste domingo (21), uma homenagem a Luzimara no mesmo local do acontecimento.

Cerca de 150 surfistas compareceram à despedida da atleta. Com a prancha de Luzimara no centro de um círculo organizado pelos amigos e familiares, eles oraram pela surfista, emanaram boas energias e se emocionaram com lembranças sobre ela. Em seguida, os amigos foram para o mar e deram seu último adeus a Luzimara.





Homenagem à surfista Luzimara SouzaFotos: Mylena Gadelha Homenagem à surfista Luzimara SouzaFotos: Mylena Gadelha Homenagem à surfista Luzimara SouzaFotos: Mylena Gadelha Homenagem à surfista Luzimara SouzaFotos: Mylena Gadelha Homenagem à surfista Luzimara SouzaFotos: Mylena Gadelha

O amigo e primeiro treinador da surfista, Carlos de Souza, participou do tributo e lamentou a perda. “Essa homenagem foi pensada pelo talento que ela tinha, pela alegria que ela tinha. É uma homenagem à alegria e não à tristeza. A gente queria ter homenageado ela em vida”, lamentou.

Recuperação

O amigo de Luzimara, Carlos de Souza, também falou sobre o segundo surfista atingido pelo raio na quarta-feira (27), Felipe Cardoso Nogueira, que foi socorrido no dia e levado para o Instituto Doutor José Frota (IJF). “Tenho informações de que ele já está reagindo. Está consciente e já está falando, mas precisa de cuidados”, relatou Carlos