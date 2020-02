Familiares de idoso que morreu após receber descarga elétrica entram com ação contra Enel

Os familiares do idoso Ahail Gentil Moura, 83 anos, que morreu após sofrer uma forte descarga elétrica durante a pintura da parede de um prédio residencial no dia 8 de janeiro, no Bairro Rodolfo Teófilo, em Fortaleza, decidiram mover uma ação judicial contra Enel Distribuição Ceará, responsável pela manutenção e distribuição da rede elétrica no estado. “Nossos advogados já estão com todos os documentos necessários e todos os laudos que fizemos com os engenheiros. Os advogados já estão entrando contra os responsáveis. Não (vamos) deixar cair em esquecimento, vamos sim lutar”, afirma a filha do aposentado, a cabeleireira Aline Ramos, 27 anos.

No dia do acidente, o idoso estava pintando a parte externa da varanda do seu apartamento, que fica no quarto andar, com um rolo, quando foi atingido pela descarga e caiu na varanda. "Eu o encontrei sentado em um banquinho, olhando para si, sem entender o que estava acontecendo. A pele dele estava toda queimada", lembra a filha Aline Ramos. Esta foi a segunda vez que o Ahail sofreu uma descarga elétrica por conta do poste. No ano passado, ele teve mãos e antebraço queimados também. O equipamento de alta tensão foi instalado há cerca de dois anos, sem que a família fosse comunicada.

Após o incidente, Ahail passou dois dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Instituto José Frota (IJF), com estado de saúde grave. Ele teve parte do corpo afetada pelo choque necrosada. O aposentado faleceu no dia 13 de janeiro, depois de uma parada cardiorrespiratória. De acordo com Aline, os familiares acreditavam na recuperação do idoso. "Estávamos preparando o quarto para ele quando voltasse, com uma televisão nova, pois a dele queimou com a descarga elétrica", acrescentou.

No período de chuvas, segundo familiares, os choques ficam mais recorrentes. Os familiares solicitaram à Enel a retirada do equipamento elétrico, mas a empresa não entrou em contato.

A Enel esclareceu, em nota, que os padrões da rede elétrica do local continuam de acordo com as normas técnicas e de segurança. A distribuidora “avaliou o caso e identificou que a rede de alta tensão próxima da casa foi energizada em 2016 e não havia o último pavimento, onde aconteceu o acidente”.