Família de Pacajus aparece fantasiada no Festival Jazz & Blues e anima o público

Entre pesados e escuros moletons, vestes típicas da maioria dos visitantes do Festival Jazz & Blues, eles aparecem de Minnie, Chiquinha, o carteiro Jaiminho, Chapolim Colorado e Chapeuzinho Vermelho. Autointitulada como “Turma da Calçada”, uma família de Pacajus anima o clima em Guaramiranga ao investir em fantasias bem diferentes do visual encontrado no evento.

“A gente saiu de casa realmente querendo fazer a diferença, pra trazer um pouco mais de alegria para um evento que geralmente é visto como muito sério”, explica o carteiro Miro Faheina, de 32 anos, que influenciou os pais, José Valdir Gomes, 65, e Maria Avanilce Faheina, 57, a se vestirem respectivamente de carteiro Jaiminho e Chapeuzinho Vermelho especialmente para o Jazz & Blues.

A sobrinha, Vitória Faheina, de 16 anos, e a sogra, Maria Veridiana da Silva, de 57 anos, também entraram no embalo. Mas quem rouba a atenção mesmo é o filho, o pequeno Marcos Levi Silva, de 6 anos, que quase sempre é convidado a dividir uma selfie com as pessoas. “Não tem pra ninguém, ele sempre ganha em chamar a atenção”, brinca Miro.

A alegria contagiante do grupo é reflexo da convivência, sempre regada a conversas e brincadeiras. “Turma da Calçada” vem daí, dos papos realizados ao fim de tarde em frente à casa onde moram, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Após o Jazz & Blues, a próxima parada é a Avenida Domingos Olímpio, em Fortaleza. “Vamos fazer a festa lá também”, garante Seu Valdir, a tiracolo com uma bolsa onde constam os dizeres “eu quero evitar a fadiga”.